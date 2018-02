LO CHIAMAVANO BULLDOZER/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer (oggi, 23 febbraio 2018)

Lo chiamavano Bulldozer, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 23 febbraio 2018. Nel cast: Bud Spencer e Raimund Harmstorf, alla regia Michele Lupo. la trama del film nel dettaglio.

23 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST BUD SPENCER

Il film Lo chiamavano Bulldozer va in onda su Rete 4 oggi, venerdì 23 febbraio 2018, alle ore 16.30. Una bella pellicola di produzione Italo-Tedesca che ha visto la luce nel lontano 1978. Il film ascrivibile al genere delle commedie a sfondo sportive è stata diretta dal bravo Michele Lupo e si basa su un soggetto scritto a quattro mani da Marcello Fondato e Francesco Scardamaglia, con gli stessi autori che hanno curato la bella sceneggiatura della pellicola. Ottimo il cast di attori, tra di essi spicca senza nessun dubbio Bud Spencer, l’indimenticato attore italiano, ha avuto come alter ego Raimund Harmstorf che interpreta il sergente Kempfer. La pellicola è stata già visionata parecchie volte all’interno dei palinsesti televisivi italiani e viene di nuovo mandata in onda questo pomeriggio su Rete 4. Vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

LO CHIAMAVANO BULLDOZER, LA TRAMA DEL FILM

Il film si basa sulla vita di Bulldozer un ex giocatore di football americano che dopo una sfolgorante carriera, ha deciso di ritirarsi a vita privata. Bulldozer non ha mai reso note le ragioni del suo abbandono all’attività agonistica, decidendo di continuare la sua vita in maniera errabonda su una piccola barca a vela che lo trasporta senza soluzione di continuità per il mar mediterraneo. L’ex giocatore, suo malgrado, è costretto a fermarsi a Livorno per un danno alla sua barca a vela, speronata da un sommergibile. Qui incontra i militari americani di base nella vicina base a stelle e strisce nota come Camp Derby. Gli americani che fanno riferimento al sergente Kempfer non perdono occasione di ridicolizzare i giovani autoctoni, cosa che fa letteralmente imbestialire Bulldozer. Il giocatore per questo motivo sfida a braccio di ferro il capo dei militari e sfruttando la sua grande forza fisica lo batte, cosa che di fatto ridicolizza il sergente dinanzi ai suoi uomini. La sfida tra Bulldozer e Kempfer da una parte esalta gli italiani, dall’altra fa arrabbiare ancor di più il sergente che ricorda la perdita di una scommessa sportiva passata, perdita che Kempfer imputa proprio a una cattia prestazione di Bulldozer. Gli americani riescono però ad organizzare una vendetta verso il velista, il pezzo di ricambio della barca viene infatti bloccato all’interno della base americana, il mancato arrivo del ricambio di fatto costringe Buldozer ad allungare la sua permanenza nella città toscana. La permanenza di Buldozer coincide con la preparazione dei ragazzi italiani ad una sfida a football americano contro i militari a stelle e strisce, a nulla valgono le richieste dei giovani italiani tendenti a convincere l’ex stella americana a prepararli all’incontro. Improvvisamente però, tutto cambia quando un ragazzo italiano, Spitz, viene aggredito senza motivo dagli americani. Questo convince Bulldozer non solo a mettere la sua esperienza al servizio degli azzurri ma perfino a farlo scendere in campo, qui grazie alla sua forza fisica e alla sua conoscenza del football umilia gli avversari portando alla vittoria la squadra locale.

© Riproduzione Riservata.