LA MOSSA DEL CAVALLO, ANDREA CAMILLERI/ Su Raiuno il western alla siciliana, Riondino: "Romanzo estremo"

La mossa del cavallo, il giallo di Andrea Camilleri: su Raiuno il western alla siciliana che racconta i mali d'Italia. Le ultime notizie sul romanzo storico in tv il 26 febbraio

23 febbraio 2018 - agg. 23 febbraio 2018, 11.49 Silvana Palazzo

La mossa del cavallo, il giallo di Andrea Camilleri

La mossa del cavallo, il giallo di Andrea Camilleri in onda lunedì 26 febbraio 2018 su Raiuno in prima serata: grande attesa per il western giallo alla siciliana del noto autore del Commissario Montalbano, serie televisiva che ha riscosso grandissimo successo nel corso degli anni. Un romanzo che racconti i mali d’Italia, che vede protagonista il promettente attore Michele Riondino. Come riporta L’Arena, l’artista pugliese ha presentato così il suo personaggio: "Il mio personaggio si trova chiuso in un angolo e capisce che l’unico modo per uscirne è quello di entrare in una zona ambigua. Lui non è abituato a un certo tipo di mentalità, chi lo interroga cerca di manovrarlo". Continua Riondino, parlando delle difficoltà con il dialetto siciliano: "Lavorare sui dialetti è un lavoro particolare. È anche un atteggiamento, un’attitudine. Ormai trovo il dialetto di Andrea confortevole, poi continuando a leggere il romanzo ha cominciato a parlarmi in genovese mi sono chiesto se fossi la persona giusta, come avrei potuto fare. È un romanzo estremo, come è estrema la scelta di adattarlo. Tavarelli ha confezionato un prodotto di grande qualità a metà tra Sergio Leone e Tarantino come da lui stesso ammesso". (Agg. Massimo Balsamo)

IL NUOVO LAVORO DI ANDREA CAMILLERI

Andrea Camilleri, il “papà” di Montalbano ci regala un giallo storico: su Raiuno lunedì 26 febbraio andrò in onda il film “La mossa del cavallo”, che lo vede esordire con un western alla siciliana. Lo scrittore, nonostante il consenso universale che ha raccolto Montalbano, si dice preoccupato: «Finiranno per venire di notte sotto le mie finestre a gridare Montalbano santo subito», scherza in occasione della presentazione in Rai del film. I fan del novantunenne potrebbero restare spiazzati, perché con “La mossa del cavallo” troveranno «un altro mondo, un'altra realtà». La pellicola, pur raccontando un'Italia post-risorgimentale, narra una storia attuale. Quella di Giovanni Bovara, interpretato da Michele Riondino, un “ispettore ai mulini” siciliano vissuto al Nord, che torna a Vigata per investigare sui misteriosi delitti legati all'odiata “tassa sul macinato”. Finisce in una trappola dalla quale si salverà solo con una abile “mossa del cavallo”, che nel frasario degli scacchi vuol dire “scavalcare” l'ostacolo.

LA MOSSA DEL CAVALLO, IL WESTERN GIALLO DI ANDREA CAMILLERI

“La mossa del Cavallo” è una storia dura per Andrea Camilleri, che definisce il film una «critica ad uno degli errori più grossi commessi dal Risorgimento». I siciliani votarono per l'annessione al Regno d'Italia con 489mila sì e 70 no. «Com'è possibile che in meno di 40 anni in Sicilia si proclamassero tre stati d'assedio, e arrivasse un esercito fucilatore comandato da Carlo Alberto Dalla Chiesa, nonno del famoso generale, che proclamava: Bruciate le case dei contadini: contengono più fucili che pane?», spiega lo scrittore. La spiegazione è nei libri di storia: «Briganti. Ma quelli non erano briganti: erano contadini in rivolta contro la leva che per quattro, lunghi anni privava le famiglie di braccia e di sostentamento». Il racconto di Camillari, calibrato tra aspre pianure e interni barocchi, è attuale perché affronta temi come la corruzione, i legami tra politica e criminalità, oltre che il coraggio dei servitori dello Stato. C'è poi uno splendore formale che farà de “La mossa del Cavallo” una specie di biglietto da visita della Sicilia migliore all'estero.

© Riproduzione Riservata.