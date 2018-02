La sorellastra Kardashian affonda Snapchat/ L'influencer fa crollare l'app a Wall Street e il titolo crolla

La sorellastra Kardahsian affonda Snapchat, un tweet dell'influencer contro la nota app crea un danno clamoroso a livello economico con una perdita di 1.3 miliardi di dollari.

Kylie Jenner, sorellastra delle Kardashian, ha giocato il ruolo di influencer affossando Snapchat che è crollata rapidamente a Wall Street. Il titolo della nota app infatti è crollata del 6% con una perdita netta di 1.3 miliardi di dollari. La star ha scritto su Twitter: "Qualcun altro non apre più Snapchat? O sono solo io... uh e così triste". Sul suo profilo di Twitter Kylie Jenner ha 24.5 milioni di follower e quindi decisamente ha avuto influenza sul suo pubblico che in massa ha cancellato l'app creando questo calo in borsa. Chissà cosa c'era poi dietro al suo messaggio successivo con il quale ha cercato di mettere una toppa, scrivendo: "Amo ancora Snapchat... il mio primo amore". Un tweet che sapeva di tentativo di saltarsi in calcio d'angolo. Quello che però più spaventa è come una persona possa con così poco creare un flusso importante di dati in grado di creare dei danni economici davvero rilevanti.

CHI È KYLE JENNER

Kylie Jenner è nata a Los Angeles il 10 agosto del 1997. E' diventata nota grazie al reality show Al Passo con i Kardashian andato in onda su E!. Sorellastra di tutte le Kardashian è sorella minore di Kendall Nicole Jenner. Dal 2014 al 2017 è stata la fidanzata di Tyga, noto rapper. Lo scorso anno però si è lasciata per fidanzarsi con Travis Scott dal quale ha avuto il suo primo figlio lo scorso primo febbraio. Sarà nei cinema italiani quest'anno nella pellicola Ocean's 8 di Gary Ross, debutto per lei sul grande schermo. Da tempo la sua attività su Instagram ha preso la vera piega dell'influencer, amata da tantissimi che la seguono giornalmente e la riempiono di commenti e like. E' diventata anche imprenditrice con le sue sorelle della nuova linea di smalti ''Kardashian Kolors'' di OPI che ha avuto grandissimo successo soprattutto negli Stati Uniti d'America, ma che inizia ad essere molto quotata anche in Europa.

