Lorenzo Flaherty/ Padre per la terza volta? Perché no! "Grande Fratello Vip esperienza pazzesca"

Lorenzo Flaherty torna in tv come protagonista della fiction, Furore 2 dopo l'esperienza all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2018 che gli ha regalato l'amicizia con Bossari

Lorenzo Flaherty dopo il Grande Fratello Vip

Lorenzo Flaherty, protagonista di Furore 2, ogni domenica, in prima serata, su Canale 5, dove interpreta un affascinante e brillante affarista, amico di Calligaris, interpretato da Remo Girone, al settimanale Spy, in edicola questa settimana, ha raccontato il proprio stato d'animo di essere tornato sul piccolo schermo dopo l'esperienza all'interno della casa del Grande Fratello Vip: "Torno sul mio campo come un calciatore che è andato a giocare in trasferta. Sono molto contento perché recitare è la mia passione e Furore è una fiction ben curata, ha un cast di attori molto importanti e per me è come giocare in casa". L'esperienza nel reality di Canale 5 è stata, a suo dire, bella, importante, pazzesca. E' arrivato ad un passo dalla finale e vinto una serie di sfide al televoto che l'hanno consacrato agli occhi dei telespettatori: "Ho vinto una sfida di resistenza: non pensavo di uscire e trascorrere settimane chiuso in casa, vivere una realtà parallela e arrivare persino alla semifinale. La prima settimana è stata un po' difficile. La seconda, dopo aver vinto la nomination contro Serena Grandi, mi sono sciolto un po'". All'interno del loft di Cinecittà ha legato tantissimo con Cristiano Malgioglio, Luca Onestini e Daniele Bossari a cui farà da testimone di nozze.

I RICORDI DEL GRANDE FRATELLO VIP

Lorenzo Flaherty è felice di aver intrapreso un'esperienza fortificante come il Grande Fratello Vip. Un'avventura che gli ha lasciato nuovi amici (come Daniele Bossari) e tante immagini che porterà con sè per la vita: "Ce ne sono diverse: quando giocavo con Luca e Daniele ed è stato come ritornare ragazzino; quando mi hanno fatto vedere mio figlio e mi sono commmosso; poi quando è entrata mia moglie e, infine, quando Ilary mi ha detto di rientrare; lì non ho capito più niente, è stata una forte emozione. Quando mi hanno contattato, stavo girando un film in Marocco e sono stati bravi gli autori e la Rete a convincermi. Avevo già seguito la prima edizione e ci ho riflettuto tanto, ho accettato. La gente mi conosceva a livello professionale, così mi ha potuto conoscere come persona: ho mostrato anche un lato simpatico". Legatissimo alla moglie Roberta Floris ed i figli, l'attore, già padre di Andrea ed Emilio, spera di diventarlo per la terza volta: "Ci stiamo provando. Mia moglie vorrebbe un maschietto e io una femminuccia". E chissà che la cicogna non bussi entro l'anno per la felicità di mamma e papà...

