Luca Bizzarri e Ludovica Frasca tornano insieme/ Carlo Cracco galeotto? La coppia avvistata al suo ristorante

Luca Bizzarri e Ludovica Frasca tornano insieme? La coppia avvistata mano nella mano davanti al ristorante di Carlo Cracco, hanno finalmente messo da parte la crisi?

23 febbraio 2018 Hedda Hopper

Luca Bizzarri e Ludovica Frasca

Crisi oppure no? In questo caso sembra proprio di no visto che i paparazzi di Spy hanno immortalato in giro per Milano la coppia formata da Luca Bizzarri e Ludovica Frasca. I due formano ormai una storica coppia del mondo dello spettacolo ma anche per loro c'è stata un po' di maretta nei mesi scorsi. I due si erano lasciati lo scorso autunno e i segnali erano subito arrivati sui social visto che lui non si era presentato alla festa per i 25 anni di lei che, intanto si mostrava sui social sempre pensierosa e con un sorriso poco sincero lo stesso che i fan hanno potuto ritrovare sulle pagine del settimanale in edicola proprio oggi, 23 febbraio. Al centro del gossip e come possibili spiegazioni della rottura si era parlato di tradimenti proprio da parte dell'ex velina che prima è stata associata al nome del procuratore sportivo, e suo amico, Giuseppe Riso, e in un secondo momento, a Natale, addirittura a Cesare Cremonini. Voci mai confermate dai diretti interessati che non hanno mai fatto della loro privata qualcosa da dare in pasto ai social o alle riviste del gossip.

LUCA E LUDOVICA DI NUOVO INSIEME?

A conferma della crisi arrivò anche la "formattazione" social con la sparizione delle foto di coppia sui relativi account di Luca e Ludovica, e adesso? Spy li ha beccati insieme, sorridenti e mano nella mano proprio all'esterno del nuovo ristorante di Carlo Cracco (Carlo e Camilla in segheria). Sembra che proprio lo chef abbia invitato i due nel suo locale per passare una serata in compagnia e che, dopo la cena, li abbia addirittura accompagnati all'auto insieme alla neo moglie che ha salutato con il sorriso e con un abbraccio la bella Ludovica. Proprio gli amici sono stati galeotti in questo ritorno di fiamma? I fan ci sperano ma adesso bisogna attendere l'annuncio ufficiale o la conferma social del loro ritrovato amore.

