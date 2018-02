MASSIMO RANIERI/ Quell'inno all'amore, alla vita e alla speranza dietro al sold out (Sanremo Young)

Attualmente impegnato con la tournée del suo one man show Sogno e Son Desto, Massimo Ranieri sarà insieme ad Arisa l’ospite musicale della seconda puntata di Sanremo Young.

23 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Massimo Ranieri a Sanremo Young

Massimo Ranieri è protagonista nei più grandi teatri italiani con il suo one man show Sogno e Son Desto. Un successo dietro l’altro per il cantautore napoletano che ovunque va fa registrare sold out. Una breve pausa però la farà questa sera quando sarà protagonista nel talent di Rai 1 live dal palco dell’Ariston di Sanremo in cui, nelle vesti di ospite musicale si esibirà al fianco dei giovani talenti in gara che cantano brani che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo. Massimo Ranieri, infatti, grazie alla sua energia coinvolgente e al suo talento innato è sempre molto apprezzato da quanti lo seguono con affetto da molti anni ma non solo. Questo di fatto ne sancisce ogni volta sold out e teatri strapieni per i suoi spettacoli in cui riesce ad alternare recitazione, canto, ballo, musica ma anche e soprattutto teatro napoletano. Quello che emerge e che viene apprezzato nel suo spettacolo è il particolare inno alla vita, all’amore e alla speranza.

MASSIMO RANIERI, ALCUNI APPUNTAMENTI ‘FUORI CARTELLONE’

In Sogno e Son Desto, infatti Massimo Ranieri propone una sorta di viaggio affettuoso, spettacolare e sorridente attraverso le grandi canzoni della musica italiana, ma anche racconti e aneddoti particolari nonché colpi di teatro. La sua bravura consiste nel sdoppiarsi nel duplice ruolo di attore e cantante riuscendo anche a portare in scena il teatro umoristico e perché no le celebri canzoni napoletane come ad esempio quando ricorda con affetto l’amico e collega Pino Daniele. Per lui inoltre dopo questa lunga tournée vi saranno alcuni appuntamenti per così dire fuori cartellone che già si annunciano un successo assicurato. Nello specifico il prossimo 9 Aprile, Massimo Ranieri sarà sul Palco del Politeama Genovese per un concerto intitolato ‘Malia Napoletana’. Si tratta di un concerto unico dedicato a tutti gli amanti della musica d’autore. Dopo aver avuto un grande successo al Teatro San Carlo di Napoli e la Fenice di Venezia, porterà al Politeama le canzoni del suo nuovo album Malia. Si tratta perciò di un viaggio attraverso i grandi classici della canzone napoletana rivisitati in chiave jazz, con l’accompagnamento sul palcoscenico di alcuni dei più grandi jazzisti italiani.

MASSIMO RANIERI, NUOVO PERCORSO INEDITO

I brani eseguiti saranno Malafemmina di Totò, Dove sta Zazà, Strada ‘nfosa di Modugno e Torero di Carosone. L’artista sarà accompagnato in questo inedito percorso da una rinnovata formazione composta da perle del jazz italiano quali Stefano Di Battista ai sassofoni, Enrico Rava alla tromba e al flicorno, Rita Marcotulli al pianoforte, Riccardo Fioravanti al contrabbasso e Stefano Bagnoli alla batteria. Quello che è certo è che Malia riesce a sorprendere per eleganza e originalità, i brani in qualche modo acquistano nuova eleganza grazie alla voce di Massimo Ranieri. Inoltre rispetto al disco precedente non c’è un periodo temporale preciso in quanto Massimo Ranieri ha deciso di attingere a vari periodi della musica della sua terra. Ne viene pertanto fuori un lavoro delicato e aggraziato, dove proprio la voce di Ranieri disegna in qualche modo forti emozioni che in concerto dal vivo diventano ancora più intense.

