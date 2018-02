MASTERCHEF ITALIA 7/ Concorrenti in semifinale, eliminati e pagelle puntata 22 febbraio 2018

Masterchef Italia 7, i cinque concorrenti passati in semifinale e le pagelle della puntata del 22 febbraio 2018, che ha visto eliminati Marianna e Antonino

23 febbraio 2018 Bruno Zampetti

Antonia Klugmann

MASTERCHEF ITALIA 7, I CONCORRENTI IN SEMIFINALE

Masterchef Italia 7 ha i suoi miglior cinque concorrenti. Si tratta di Denise, Alberto, Simone, Davide e Kateryna. A essere eliminati a un passo dalla semifinale sono stati Antonino e Marianna. Il macellaio ha pagato un errore all’Invention test, dove ha messo un ingrediente nel ripieno dei raviolini di Antonia Klugmann che non doveva esserci. Marianna è stata certamente più sfortunata: pur avendo avuto il piatto più semplice da realizzare nella prima parte del pressure test è stata eliminata. Per lei, tra l’altro, era la prima volta nella seconda parte del pressure test. Alberto è riuscito quindi a salvarsi in una puntata in cui non è stato brillante, come pure Kateryna, che è riuscita in ogni caso a rimediare a una dimenticanza di ingredienti nell’ultima prova.

LE PAGELLE DELLA PUNTATA DEL 22 FEBBRAIO

Vediamo ora le pagelle di questa puntata. Denise, voto 6- Ancora una volta piange, stavolta per l’emozione di cucinare a fianco di Antonia Klugmann. La quale merita un 8. Potremmo quasi definirla la prima della classe, visto che realizza i suoi raviolini in tempo record. Ispira però simpatia e dimostra anche una certa capacità di richiamare nel modo giusto i concorrenti di fronte ai loro errori. Voto 4, però, alla scena in cui il piatto della Klugmann viene sottoposto al giudizio di Barbieri, Cannavacciuolo e Bastianich. Avrebbero mai potuto non farle dei complimenti? Simone, voto 6,5 Aggiusta il ripieno dei suoi raviolini, accogliendo i consigli di Bruno, e vince l’Invention test. Alberto, voto 5- Si presenta in cucina senza bandana e sembra perdere di colpo il suo estro culinario. Che sia come Sansone senza capelli? Antonino, voto 5 Paga una banale distrazione con l’eliminazione. Purtroppo più si va in fondo, meno sono ammessi anche i più piccoli errori, anche se in precedenza si è cucinato bene. Un vero peccato non vedere più in gara il macellaio. Davide, voto 7- Grande prova in esterna dove riesce a ribaltare una situazione che lo vedeva in difficoltà, uscendo vincitore ed evitando quindi il pressure test. Eleonora Cozzella, voto 7 I suoi giudizi sono sembrati sinceri e sono riusciti a valorizzare il lavoro compiuto dai concorrenti, senza mai stroncare i piatti. In questo modo hanno senz’altro capito qual è stato il loro punto di forza.

