MIKAELA NAEZE SILVA / Nuove pesanti accuse contro la velina bionda di Striscia la notizia

Mikaela Naeze Silva non ha affatto gradito le nuove pesanti accuse mosse contro di lei e ha deciso di correre ai ripari, con l'aiuto dello studio legale di Striscia la notizia.

23 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Shaila e Mikaela

Mikaela Naeze Silva, meglio nota contro la velina bionda di Striscia notizia, torna a far parlare di sè, chiamando in causa una vicenda balzata alle cronache diversi mesi or sono. Sicuramente gli appassionati di gossip ricorderanno le voci circolate qualche tempo fa quando una misteriosa donna, di cui non erano mai state diffuse le generalità, si era vantata attraverso un messaggio audio di avere avuto delle relazioni intime con dei giocatori di calcio, di cui aveva anche fatto nomi e cognomi. In quel caso tutti pensarono che la persona chiamata in causa fosse niente meno che Diletta Leotta, tesi per altro smentita dalla diretta interessata. Tale questione, che fortunatamente aveva finito per essere dimenticata dai più, è tornata alla ribalta negli ultimi giorni, chiamando in causa niente meno che la stessa Mikaela. Secondo i nuovi messaggi, che hanno ripreso a circolare sul web in maniera capillare, la persona responsabile di tali messaggi audio sarebbe infatti niente meno che la velina bionda di Striscia la notizia.

Mikaela Naeze Silva e la denuncia contro ignoti

Fin dalla sua presentazione a Striscia la notizia, Mikaela Naeze Silva era stata criticata da molti telespettatori del tg satirico che avrebbero preferito vedere sul bancone più amato della tv la tradizionale ragazza di pelle chiara e capelli biondi. Nata a Mosca da madre afghana e padre originario dell’Angola, Mikaela ha sempre evitato di fomentare le polemiche e le accuse razziste, uscendo così elegantemente da tale vicenda. Ma le nuove accuse, questa volta l'hanno colpita duramente, convincendola a correre ai ripari. Come spiegato ai microfoni di Radio Capital a Vittorio Zucconi, al razzismo questa volta si è aggiunta l'aggravante della calunnia e lei non intende passarci sopra senza reagire. Per questo ha deciso di procedere con una denuncia contro ignoti, anche grazie al supporto dell'ufficio legale di Striscia la notizia.

