Marco Balestri Vs Lory Del Santo/ Mattino 5: "Le molestie sono permesse solo alle donne?"

Marco Balestri e Lory Del Santo allo scontro a Mattino 5, dopo una serie di battute da parte del conduttore, la produttrice sbotta: "Le molestie sono permesse solo alle donne?"

23 febbraio 2018 Hedda Hopper

Alla fine Lory Del Santo non ce l'ha fatta più e ha deciso di rispondere alle rime a Marco Balestri. Location del loro piccolo scontro è il salotto di Mattino 5 e mentre Federica Panicucci se la ride, i due "se le danno di santa ragione", almeno a parole. Da qualche giorno ormai Marco Balestri continua ad insinuare il fatto che alle donne è concesso tutto e che spesso quelle che fatte da un uomo sarebbero molestie, per loro non è così e, in particolare, per Lory non lo è. L'opinionista ha fatto queste battute nel caso di Luca Onestini, in quello di Ignazio Moser e, ultimo, proprio ieri quando in studio era presente un altro bel ragazzo, ovvero Michael Terlizzi, figlio di Franco, e "sex symbol" di questa Isola dei Famosi 2018. Lory Del Santo e Vlaidimir Luxuria hanno avuto modo di dire la loro su Michael e scherzare sulla sua bellezza tanto da "proporsi" a lui come amiche. In effetti è stata più Luxuria a spingersi oltre ma Marco Balestri notando la cosa ha continuato a chiedere alla conduttrice: "Ma quand'è che l'interesse diventa molestia?".

LO SCONTRO TRA BALESTRI E LORY DEL SANTO

La domanda si è ripetuta più volte ieri ed è successo oggi lo stesso sempre ai danni di Lory Del Santo che, stufa di quello che il suo vicino di poltrona continua a ribadire, ha deciso di chiarire la sua posizione: "Io non sono come mi dipingi, mi stai facendo apparire una persona sbagliata. Io conquisto le persone con il dialogo e non con le avances e le molestie". Marco Balestri continua a ribadire il concetto che alle donne sono permesse cose che non sono permesse agli uomini ma tocca alla conduttrice e agli altri ospiti fermare la discussione e stemperare la tensione. I due torneranno sull'argomento nei prossimi giorni? Sicuramente la posizione di Balestri non cambierà.

