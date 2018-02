Marco Boni/ Ci si interroga sulla scomparsa del 16enne di Riva del Garda: arrivano segnalazioni (Quarto Grado)

Marco Boni, ci si interroga sulla scomparsa del ragazzo sedicenne di Riva del Garda. Continuano ad arrivare segnalazioni. Se ne parla stasera su Rete 4. (Quarto Grado)

Marco Boni, Quarto Grado

E' giallo per la scomparsa del 16enne Marco Boni, il ragazzo di Riva del Garda che in queste ore è al centro delle ricerche di un forte dispiegamento delle forze dell'ordine. Le autorità hanno infatti coinvolto le unità cinofile della Guardia di Finanza e persino i droni per coprire un'area che va da Brescia a Bolzano. Due testimoni affermano tra l'altro di aver avvistato il ragazzo nel Bresciano, precisamente a Vallio Terme, all'inizio di questa settimana. Si parla infatti di un arco di tempo che va dalle 16.30 e le 17.30 dello scorso lunedì, come sottolineato dal Vicequestore aggiunto di Trento, Salvatore Ascione. Il caso di Marco Boni verrà approfondito nella puntata di Quarto Grado di questa sera, venerdì 23 febbraio 2018, occasione che darà modo di analizzare i diversi particolari del mistero. Rimane da appurare le cause che avrebbero spinto il 16enne a quello che sembra: non si esclude nessuna pista.

L'ipotesi sperata dalla famiglia è che Marco abbia scelto di andarsene via di casa per allontanarsi per qualche giorno da qualcosa di spiacevole, anche se non è chiaro che cosa possa essere successo nella vita del giovane scomparso. I tabulati telefonici non hanno permesso tuttavia agli investigatori di poter individuare gli ultimi spostamenti di Marco, che si fermano in quella casa di Alboletta, località di Riva del Garda, dove il ragazzo era solito trascorrere il tempo prima del ritorno a casa, a Tione. Sul posto sarebbero ritrovati il caricabatterie del cellulare, sottolinea L'Adige, e 160 euro in contanti.

MARCO BONI, CONTINUANO AD ARRIVARE SEGNALAZIONI

Continuano ad arrivare segnalazioni su Marco Boni, il ragazzo di appena 16 anni scomparso nel nulla da Riva del Garda in questi giorni. Una riguarda Vallio terme ed un'altra la zona di Salò, come riferito da un anziano che avrebbe riconosciuto il ragazzo grazie alle foto diffuse dalla famiglia. Intanto le autorità prevedono di estendere ulteriormente le ricerche e di impegnare diverse squadre questo week end per battere a tappeto diversi km, dall'appartamento di Alboletta fino alle zone interessate dagli ultimi avvistamenti. Le ricerche continuano comunque senza interruzione dallo scorso venerdì, quando la famiglia ha lanciato l'allarme.

Per favorire il ritrovamento, sottolinea Quotidiano, la Polizia di Trento ha distribuito nuove foto del 16enne nella speranza che qualcuno possa riconoscerlo. Il cellulare del ragazzo invece risulta spento dallo scorso 16 febbraio, quando ha comunicato alla madre che sarebbe andato a fare una passeggiata a Riva del Garda, sui monti nelle vicinanze. Commovente la lettera dei compagni di classe, che hanno voluto dirigere un appello proprio a Marco Boni. 'Noi ci siamo', hanno sottolineato nello scritto gli amici del 16enne, a cui va il merito di essere riuscito a farsi voler bene per la sua originalità.

