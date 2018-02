MICHELLE HUNZIKER E ROMASO TRUSSARDI, È INCINTA?/ "Quarta gravidanza? Ci stiamo lavorando"

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: è incinta? La quarta gravidanza è un caso: dall'ecografia in tv alle voci pre Sanremo. Intanto la conduttrice e il maritodichiarano aperto il “cantiere”

23 febbraio 2018 - agg. 23 febbraio 2018, 22.41 Silvana Palazzo

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: nuovo figlio in arrivo?

Aveva dichiarato che, dopo il Festival di Sanremo 2018, avrebbe iniziato a "lavorare" per il quarto bebè e Michelle Hunziker sembra voler mantenere tale proposito. Intervistata dal settimanale Mio, la conduttrice dichiara: "No, non sono ancora in dolce attesa! Ma ci stiamo lavorando". Ebbene sì, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono pronti ad un altro bebè che sarebbe il terzo per la coppia (quarto per la svizzera che è mamma di Aurora, avuta da Eros Ramazzotti). Che possa arrivare il maschietto tanto desiderato? Intanto Michelle inizia a metabolizzare il bellissimo percorso come conduttrice del Festival di Sanremo: "La Rai mi ha dato una grande opportunità - ammette la Hunziker - Nessuno di noi si aspettava di raggiungere quei numeri" conclude, riferendosi agli ascolti. (Aggiornamento di Anna Montesano)

UN CASO MEDIATICO

Michelle Hunziker ha ancora voglia di maternità e il marito Tomaso Trussardi sta provando ad accontentarla. La conduttrice svizzera, che ha già tre figlie, vuole allargare ulteriormente la sua famiglia. Il “cantiere”, così come lo ha chiamato lei, è aperto per il prossimo figlio. Prepariamoci a settimane di voci, indiscrezioni, notizie e servizi sulla eventuale prossima gravidanza di Michelle Hunziker, del resto l'attenzione su questo aspetto della sua vita privata è molto alta. Un pancino sospetto o un vestito comodo, basta davvero poco per aprire il caso. Non dobbiamo spostarci molto in là nel tempo: alla vigilia del Festival di Sanremo 2018 si parlava più della possibilità che fosse incinta che degli abiti che avrebbe indossato sul palco dell'Ariston... Ci ha sicuramente messo del suo anche la primogenita Aurora, nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti: la giovane ironizzò sulla situazione commentando una foto della madre che sotto la maglia aveva una lampada: “Round 4”. E apriti cielo... Immediato l'intervento di mamma Michelle, che però ammise di aver, appunto, aperto il cantiere...

MICHELLE HUNZIKER E TOMASO TRUSSARDI: "STORIA" DI UNA GRAVIDANZA...

Work in progress in casa Trussardi: Tomaso e sua moglie Michelle Hunziker sognano un nuovo bebè e sperano che il prossimo figlio sia maschio. Dopo Aurora, Sole e Celeste, “lavorano” per aggiungere un maschietto alla famiglia. La quarta gravidanza della conduttrice svizzera è ormai un caso: se ne parla da mesi, tra indiscrezioni e smentite. Come quella che Michelle fece sottoponendosi ad un'ecografia in tv. Tutto cominciò da uno scoop di Diva e Donna che dava come sicura la quarta gravidanza della showgirl. Costretta ad uscire allo scoperto, Michelle decise di farlo a modo suo, mostrandosi a tutto il popolo italiano mentre fa l'ecografia. A trasmettere l'esame fu Striscia la Notizia, che mostrò il risultato inequivocabile: la conduttrice non era incinta. Il professor Alessandro Bulfoni, ginecologo che ha fatto nascere Celeste Trussardi, la Hunziker non aspettava nessun figlio. Presto però le cose potrebbero cambiare...

© Riproduzione Riservata.