Nuovi concorrenti all'Isola dei Famosi 2018/ Chi saranno? La clamorosa indiscrezione di Riccardo Signoretti

Isola dei Famosi 2018, arrivano nuovi concorrenti in Honduras? Grandi sorprese martedì in diretta: nuovi naufraghi o inaspettati ritorni? Riccardo Signoretti lancia lo scoop

23 febbraio 2018 Anna Montesano

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi

Il pubblico di questa edizione dell'Isola dei Famosi ha ormai ben capito che i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. La nuova diretta potrebbe riservarci infatti nuove sorprese come l'arrivo a Playa Uva di nuovi concorrenti. Un'indiscrezione che circola ormai da settimane, visto l'abbandono di Chiara Nasti prima, di Francesco Monte e infine di Craig Warwick. E mentre a rischio abbandono c'è anche Giucas Casella, che ha avuto un brutto infortunio ed è in valutazione da parte dei dottori, la produzione corre ai ripari e, a quanto pare, cerca nuovi concorrenti. Ma chi? Si pensava che il candidato ideale fosse Jeremias Rodriguez che, a Casa Signorini, ha smentito la sua possibile partecipazione. Oltre all'ex gieffino nessuno nome è stato confermato o dichiarato come molto vicino alla partenza. Ma all'Isola dei Famosi potrebbe esserci non un nuovo concorrente, bensì un ritorno!

NADIA RINALDI E CECILIA CAPRIOTTI TORNANO ALL'ISOLA?

A lanciare l'indiscrezione è Riccardo Signoretti, direttore dei settimanali Nuovo e Nuovo Tv, che sul suo profilo Facebook annuncia: "Qualcosa mi dice che Filippo Nardi, eliminato al televoto, potrebbe restare in gioco... clamoroso ritorno sull’isola dei famosi per Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti? Vedremo..." Pare insomma che, invece di far arrivare nuovi concorrenti, la produzione potrebbe decidere di richiamarne in campo alcuni di quelli che hanno dovuto abbandonare l'Isola dei Famosi 2018 a causa del televoto. Che l'indiscrezione venga confermata proprio martedì in diretta? D'altronde è stato proprio Signoretti a svela che Elena Morali sarebbe stata una nuova naufraga, previsione poi realizzatasi.

