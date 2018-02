Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 23 febbraio 2018: svolta lavorativa per il Leone

Oroscopo di oggi, venerdì 23 febbraio 2018, di Paolo Fox. Previsioni segno per segno: svolta lavorativa per il Leone, Vergine attenzione al fisico, Pesci mettere da parte la pigrizia.

23 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 23 FEBBRAIO 2018

Ora invece passiamo l'oroscopo di Paolo Fox al microscopio analizzandolo segno per segno. Partiamo da Scorpione e Pesci. Scorpione: è un venerdì che appare in netto miglioramento per le situazioni lavorative e sentimentali dello Scorpione. Si devono mettere apposto alcune situazioni di carattere economico. Si è comunque pieni di energia. Intorno vi sono molte persone anche se i nati sotto questo segno sono sempre capaci di isolarsi dal mondo anche quando sono al centro di ogni cosa. Questo è quello che appare alle persone. Pesci: alcuni potranno sentirsi un pò strani in questo weekend. Non bisogna pensare al passato ma rivolgere l'attenzione al futuro. Si deve mettere da parte la pigrizia e ci si deve dare da fare. E' un momento in cui sarà importante cercare di tenere alta la tensione, evitando di farsi prendere però alla sprovvista da situazioni che possono creare delle preoccupazioni.

SVOLTA INTERESSANTE PER IL LEONE, LAVORO

Voltiamo pagina e andiamo a vedere nel dettaglio quanto raccontato da Paolo Fox nel suo oroscopo a proposito del campo professionale. Il Leone in questo momento se ha un'attività privata o deve iniziarne una può sfruttare questo momento in maniera positiva. La Vergine invece almeno per questo fine settimana ha bisogno di un po' di riposo. Lo Scorpione invece deve mettere al loro posto alcune situazioni economiche molto complesse e difficili da sistemare. Venerdì di miglioramento dal punto di vista professionale comunque per i nati sotto questo segno. Stress e arrabbiature per il Sagittario non devono essere riversate sul posto di lavoro perché si potrebbero vivere alcune complicazioni difficili da accettare. I Pesci sono molto pigri, ma in questo momento sarebbe meglio darsi da fare cercando di trovare una soluzione anche per i momenti più complicati. Attenzione però ad esagerare e a farsi prendere dalla fretta.

VERGINE ATTENZIONE AL FISICO, CHI SALE E CHI SCENDE

Iniziamo l'analisi dell'oroscopo di oggi, venerdì 23 febbraio 2018, di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele da chi sale e chi scende. Il noto astrologo ha tenuto come sempre la sua rubrica Latte e Stelle. L'Ariete è in crescita, oggi e sabato saranno due giornate davvero molto positive nonostante ci siano stati alcuni conflitti. Si può recuperare grazie alla forza d'animo e allo spirito. Momento esplosivo per il Toro che potrebbe vivere un weekend intrigante per quanto riguarda le emozioni. Luna nel segno per i Gemelli che potrebbero vivere momenti interessanti. Fine settimana interessante anche per il Cancro che deve però fare attenzione a Saturno che in questo momento viaggia in opposizione. Stato di forte agitazione e grande tensione per la Vergine che deve stare attenta anche dal punto di vista fisico. Il consiglio per questi giorni è di cercare di evitare esagerazioni sotto ogni punto di vista.

© Riproduzione Riservata.