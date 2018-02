Pamela Petrarolo di Non è la Rai/ La rivalità con Ambra Angiolini: "Mi è mancata un'opporunità"

Pamela Petrarolo, ex ragazza di Non è La Rai, smentisce categoricamente la presunta rivalità con Ambra Angiolini ma conferma che le sia mancata una grande opportunità per il successo

23 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Pamela Petrarolo

Pamela Petrarolo, indimentica protagonista di Non è la Rai, vista recentemente, a 90 Special, su Italia 1 per una reunion con il cast del programma di Gianni Boncompagni, al settimanale Spy, in edicola questa settimana, ha ricordato, con molta gioia, il periodo d'oro della sua carriera: "E' stato il programma che mi ha fatto conoscere al grande pubblico come potrebbe non farmi piacere? Quello è stato il primo vero reality della storia, anche se senza telecamere. Noi facevamo tutto, lì dentro: corsi di dizione e recitazione, avevamo una sala per studiare e per finire i compiti di scuola, ci preparavano per la parte artistica del programma...". A distanza di anni, la showgirl ha raccontato finalmente la verità sul suo rapporto con la regina di Non è la Rai, Ambra Angiolini: "Con Ambra c'era un bel rapporto abbiamo condiviso tante vacanze e tante cena insieme. Sono stati i nostri fan a creare delle fazioni in contrasto, perché faceva gioco, essendo noi le più famose del gruppo". E ha annunciato che il prossimo 25 aprile uscirà il suo terzo lavoro discografico per la gioia dei fan, una riproposizione dei suoi cavalli di battaglia con sonorità nuove, al passo con i tempi. Il sogno più grande? Il palco del Festival di Sanremo che, spera, prima o poi, di calcare come artista affermata.

LA RIVALITA' CON AMBRA ANGIOLINI

Pamela Petrarolo mette i puntini sulle 'i' sulla questione Ambra Angiolini, tra le ex ragazze di Non è La Rai, che ha spiccato letteralmente il volo fino alla consacrazione al cinema: "Il successo di un'altra arista non è l'insuccesso tuo. Non credo che Ambra mi abbia tolto nulla. Ognuno di noi ha percorso la sua strada, artistica e privata. Questo lavoro è fatto di tanti fattori come la fortuna, gli incontri giusti e le scelte sbagliate. Lei è arrivata dove è arrivata perché era nel suo destino. Ma io non posso lamentarmi. Certo, non ho avuto la grande consacrazione e mi è mancata un'opportunità per dimostrare quella che sono oltre non è la Rai. L'unica che mi ha dato una possibilità è stata Barbara D'Urso che mi ha sempre invitata nelle trasmissioni per esibirmi". E svela che Renzo Arbore, in passato, la cercò come vocalist dell'Orchestra Italiana, ma nessuno, poi, si fece sentire per far concretizzare questa collaborazione. Pamela è grata al marchio di 'Non è La Rai' che, a distanza di tempo, le ha permesso di mantenersi facendo serate in giro per l'Italia con buoni riscontri tra il pubblico.

© Riproduzione Riservata.