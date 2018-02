Paolo Villaggio e Anna Mazzamauro/ L'attrice: "Lui era geniale ma un po' snob, ecco perchè" (La Confessione)

Paolo Villaggio e Anna Mazzamauro, la nota Signorina Silvani parla del loro rapporto a La Confessione: "Lui era davvero geniale, ma un po' snob. Ecco per quale motivo"

23 febbraio 2018 Anna Montesano

Anna Mazzamauro, a La Confessione, ha raccontato a Peter Gomez il rapporto avuto con Paolo Villaggio con cui ha girato tantissimi film. Si inizia con un aneddoto curioso riguardo un rapporto che non andava oltre il set: "Un giorno gli ho chiesto perché non eravamo mai diventati amici, né sul set, né fuori. La risposta di Paolo? ‘Io amo quelli che sono arrivati, ricchi e famosi". È per questa dichiarazione che, la famosa Signorina Silvani definisce Paolo Villaggio un 'po' snob'. Ricordiamo che Villaggio, ospite in un salotto tv, disse che la Mazzamauro aveva avuto il ruolo “perché serviva un cesso”. L'attrice replica in maniera garbata ricordando come sulla sua "bruttezza" ci abbia giocato per tutta la vita: “Un cesso sul quale avresti molto volentieri poggiato le chiappe, caro Paolo". Altro aneddoto lo racconta quando si confrontò al provino con il regista Luciano Salce: "Al provino, il regista Luciano Salce confessò: ‘Anna, ti ricordavo più brutta. Non so se fosse bella, di sicuro la signorina Silvani era un po’ stronza….Come Villaggio, del resto".

L'ULTIMO SALUTO DELLA MAZZAMAURO A PAOLO VILLAGGIO

Anna Mazzamauro torna anche sull'episodio di violenza subito durante le riprese di "Poveri, ma ricchi", di cui inizialmente era stato accusato Enrico Brignano, cosa smentita nel corso dell'intervista. Chiusura sul regista Fausto Fabrizio accusato di molestie sessuali: "Io sono dalla parte del signor Brizzi, perché i fatti personali non devono interessare. Ho letto i suoi libri e un uomo che scrive così non può essere uno squallido come si tenta di dipingerlo". Ricordiamo il post della Mazzamauro pubblicato la scomparsa di Paolo Villaggio, che l'attrice volle omaggiare con parole dolci e di grande affetto: "È morta anche la mia giovinezza. Fantozzi è stato l'unico uomo che mi abbia veramente amato".

