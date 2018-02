Patrizia De Blanck e Silvana Giacobini/ Ex fidanzate di Alberto Sordi: i dettagli dalla d’Urso (Pomeriggio 5)

Patrizia De Blanck e Silvana Giacobini sono le ex fidanzate di Alberto Sordi: i dettagli in onda a Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso, ecco le dichiarazioni sull'attore.

23 febbraio 2018 Valentina Gambino

Patrizia De Blanck e Silvana Giacobini: le ex fidanzate di Sordi

Oggi Barbara d’Urso si dedicherà ad una lunga parentesi in ricordo di Alberto Sordi. In studio a Pomeriggio 5, oltre che parenti e amici, anche due “ex fidanzate” dell’attore romano: Silvana Giacobini e Patrizia De Blanck. Quest’ultima, intervistata tra le pagine del settimanale Oggi, aveva svelato in una lunga conversazione, il suo amore ricambiato per il comico. Patrizia De Blanck non aveva mai parlato in modo tanto approfondito dell’amore per Alberto Sordi: “Mi accompagnò in camera e in corridoio mi saltò quasi addosso. Non mi aspettavo un approccio così irruento… Aveva un modo di baciare molto passionale… A letto aveva poca fantasia, era molto tradizionalista, non amava sperimentare. Una sera ordinai lo champagne sperando che le bollicine potessero aiutarlo nella fantasia. Poi gli dissi che doveva togliersi il vizio di portare i pantaloni ad altezza ombelicale come faceva sempre lui. Lo trovavo antierotico”, ha confessato.

Il racconto di Patrizia De Blanck, prosegue: “Era incuriosito dai nobili, dal nostro modo di vivere e di pensare. Mi raccontò che il suo sogno era quello di avere una storia con la regina Elisabetta… Alternava momenti in cui era estremamente divertente a momenti in cui amava restare solo. Una solitudine relativa: era sempre occupato col lavoro, il suo vero grande amore”. La storia tra di loro durò anche svariati mesi e poi: “Dopo Londra continuammo a frequentarci anche a Roma e a Montecarlo. Ma ci vedevamo poco… Lui era sposato con il suo lavoro, mentre io ho bisogno di tante attenzioni. Entrambi poi conoscevamo gli attori americani Warren Beatty e sua sorella maggiore Shirley MacLaine. Io mi fidanzai con il bellissimo Warren e lui mi disse che frequentò Shirley”. Silvana Giacobini invece, nel corso di una intervista tra le pagine del settimanale “Nuovo”, ha svelato: "Potevo essere proprio io la moglie che Sordi non ha mai avuto". Non ci resta che scoprire cosa avranno da aggiungere quest’oggi, in diretta a Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso.

