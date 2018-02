Pietro Tartaglione Vs Karina Cascella/ Isola dei Famosi 2018, in difesa di Rosa Perrotta: "Morta di fame"

E' scontro social tra Karina Cascella e Pietro Tartaglione per la controversa partecipazione di Rosa Perrotta all'Isola dei Famosi 2018. Chi avrà la meglio in questo eterno botta e risposta?

23 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Karina Cascella contro Pietro Tartaglione

E' scontro social tra Karina Cascella e Pietro Tartaglione, fidanzato di Rosa Perrotta, una delle naufraghe più discusse dell'edizione 2018 dell'Isola dei Famosi. Su Instagram, l'attacco, in maniera indiretta, dell'ex opinionista di Uomini e Donne,nei confronti della modella napoletana, sembra aver scatenato l'ira dell'ex corteggiatore del programma di Maria De Filippi: "Certe persone decidono di fare un reality e devono essere consapevoli che possono piacere a qualcuno e ad altri no. Parenti, i fidanzati, e qualunque persone che sono vicine alle persone che partecipano ai reality devono essere consapevoli che ad alcuni i loro parenti, fidanzati possono piacere e ad altri no". Forse l'intervento, a gamba tesa, riguarda il rapporto tra Rosa e Alessia Mancini che, dopo tante liti, è sfociato in una tregua che, secondo le due donne, potrebbe trasformarsi, in futuro, in un'amicizia una volta superate definitivamente le incomprensioni sorte in Honduras. La Cascella, subito dopo, si rivolge direttamente all'avvocato casertano, per bocciare apertamente l'atteggiamento tenuto dall'ex tronista nelle prime settimane di gara: "Non è che la tua fidanzata partecipa ad un reality e tutti devono dire che bella e brava. Per di più mi riferivo ad una circostanza specifica, cioè il litigio tra la Perrotta e la Mancini".

LA DIFESA DI PIETRO TARTAGLIONE

Pietro Tartaglione, fidanzato di Rosa Perrotta, sui social, posta tanti messaggi d'amore e di sostegno per la compagna. Qualche giorno fa, l'avvocato casertano ha risposto a tono all'acerrima nemica Karina Cascella: "Quando il c..o brucia, la bocca sparla. Morta di fama". L'opinionista di punta di Barbara D'Urso, per rincarare la dose, ha consigliato a tutte quelle che "pensano di essere saliti", di scendere dal piedistallo e tornare sulla Terra ferma per non perdere la cognizione del tempo e dello spazio. La Cascella, però, dà la colpa alla loro inesperienza e al fatto che nessuno dei due è pronto ad affrontare "quello è che è un determinato tipo di ambiente". Ecco le sue dichiarazioni complete: "Scendi dal piedistallo dove credi di essere salito. Queste reazioni sono evidentemente dettate da una non conoscenza dell’ambiente televisivo". Proseguirà questo botta e risposta al limite del trash? Ma soprattutto, ci sarà un confronto tra i due protagonisti fuori dai social? Santa Barbara D'Urso pensaci tu...

