Rajae Bezzaz "ruba" l'ex fidanzato a Valeria Marini?/ Stefano Maniscalco e l'inviata di Striscia la Notizia...

Alberto Dandolo lancia la bomba parlando di una bollente passione che ha coinvolto e sconvolto Rajae Bezzaz e Stefano Maniscalco, ex di Valeria Marini. Sarà vero?

23 febbraio 2018 Hedda Hopper

Stefano Maniscalco, Instagram

Sfornata di "Dandolate" oggi su Dagospia e tutte firmate Alberto Dandolo. Il giornalista ha lanciato proprio oggi una serie di gossip e tra questi ce n'è uno che riguarda proprio il sexy campione Stefano Maniscalco, ex di Valeria Marini. Chi è la fortunata che è riuscita a conquistarlo? Secondo Dandolo sarebbe la bella Rajae Bezzaz, 27, inviata di punta di Striscia la Notizia e pupilla di Antonio Ricci. Il giornalista rivela che i due sono al centro di una travolgente passione che li sta tenendo impegnati in queste settimane. Non è la prima volta che il campione si trova al centro del gossip per via delle sue continue (presunte?) fiamme ma questa volta sembra che ci sia davvero qualcosa di più su questa liason. Sui social tutto tace e nessuno dei due ha mai postato una foto o qualcosa che possa rimandare ad una loro unione sentimentale, e allora cosa avrà spinto il giornalista a lanciare il possibile scoop?

LA STORIA CON VALERIA MARINI E IL SILENZIO SOCIAL

Nel passato di Maniscalco una figura ingombrante, Valeria Marini. Proprio l'anno scorso di questi tempi, il campione rivelava al settimanale Oggi la sua "particolare amicizia" con la showgirl e, in particolare, ha rivelato: "La parola “fidanzamento” è impegnativa. Direi che io e Valeria stiamo imparando a conoscerci. Tra noi è nata una amicizia speciale!… Per me Valeria non è una semplice conoscente: è una donna che stimo e con la quale sto costruendo un rapporto vero, È la donna che qualsiasi uomo vorrebbe al suo fianco". All'epoca il campione aveva parlato anche di incontri notturni passati a imparare il karate, niente di più...

© Riproduzione Riservata.