SHOOT'EM UP - SPARA O MUORI!/ Su Iris il film con Clive Owen (oggi, 23 febbraio 2018)

Shoot'em up - Spara o muori!, il film in onda su Iris oggi, venerdì 23 febbraio 2018. Nel cast: Cliven Owen e Monica Bellucci, alla regia Michael Davis. La trama del film nel dettaglio.

23 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST CLIVE OWEN

Il film Shoot'em up - Spara o muori! va in onda su Iris oggi, venerdì 23 febbraio 2018 alle ore 21.00. Una pellicola d'azione del 2007 che vede nel cast anche Monica Bellucci. La regia di Shoot 'em up - Spara o muori!, è del regista britannico Michael Davis, comunque bravo nel dirigere una coppia protagonista alquanto particolare. Al fianco della bella italiana, figura un attore anch'esso britannico Cliven Owen, rivelatosi quattro anni prima al fianco di Angelina Jolie nel lungometraggio drammatico 'Beyond Borders - Amore Senza Confini', anche se fu l'anno successivo a consegnarli ottime critiche e premi (tra cui una nomination all'Oscar) con il film sentimentale e brillante 'Closer' al fianco di Natalie Portman, Jude Law e Julia Roberts. Sempre nel cast di 'Shoot 'em up - Spara o muori!', troviamo anche l'attore italo-americano Paul Giamatti, presente in decine di film in ruoli quasi sempre di co-protagonista, raramente attore principale, comunque un buon caratterista adatto per pellicole come questa. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SHOOT'EM UP - SPARA O MUORI!, LA TRAMA DEL FILM

All'interno di una sanguinosa sparatoria perde la vita una giovane madre la quale aveva da poco partorito il suo bambino, una situazione davvero drammatica che vede la donna morire tra le braccia di Smith, coraggioso nel suo tentativo di salvare la donna ma, pur fallendo, in onore della memoria di questa madre sfortunata, decide di prendere con se il bambino. In realtà quello era lo scopo dell'assassino, uccidere la madre e tenersi il bambino e la determinazione di Smith sarà anche la causa del suo destino. L'assassino infatti, non gli concederà pace e tregua, il bambino era suo, nella sua mente folle che lo guidava nel suo piano macabro, ma Smith è determinato sino a rischiare la sua vita per tenere quel bambino che non vuole cresciuto da un omicida. Smith è solo, deve difendere se stesso e il bambino, teme di non farcela ma conosce una donna, una prostituta comunque pronta a stargli al fianco in questo momento in cui follia e determinazione saranno le cause del destino dell'uomo. La donna è conosciuta con il nickname DQ (Donna Quintano, ruolo rivestito da Monica Bellucci) ed assieme affronteranno un destino che non ammette nessuna soluzione se non la resa dei conti tra chi vuole con la violenza e chi vuole con l'amore quel bambino.

