Simona Ventura/ Va a condurre Domenica In? La promessa di Mediaset (Sanremo Young)

Simona Ventura sarà il Giudice dei Giudici nella seconda puntata di Sanremo Young in diretta dal palco dell’Ariston. Di nuovo in guerra con Mara Venier?

23 febbraio 2018 - agg. 23 febbraio 2018, 10.07 Francesca Pasquale

Simona Ventura a Sanremo Young

Quale sarà il futuro professionale di Simona Ventura? La conduttrice, questa sera, sarà giudice di Sanremo Young e la Rai potrebbe essere l’azienda per la ripartenza professionale della Ventura che a Mediaset non è ancora riuscita a trovare il suo spazio. Dopo l’addio a Sky, Simona Ventura ha provato prima concorrente dell’Isola dei Famosi e poi come conduttrice di Sefie – Le cose cambiano, il programma che, a causa di due stagioni troppo ravvicinate, non ha ottenuto il successo sperato. A luglio, Piersilvio Berlusconi, aveva assicurato un posto a Simona Ventura: “Simona Ventura fa parte della nostra squadra e di sicuro ci saranno nuovi programmi per lei”. Finora, però, la Ventura non ha ancora ottenuto il programma che sperava. In Rai, dunque, potrebbe ritrovare la sua strada professionale dopo il grande successo ottenuto con Quelli che il calcio e le prime edizioni dell’isola dei Famosi (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

SIMONA VENTURA A DOMENICA IN?

Simona Ventura è stata invitata da Antonella Clerici nel suo teen talent di Rai 1, Sanremo Young. L’esuberante conduttrice da qualche anno approdata a Mediaset sembra faccia il suo ritorno in Rai per una sera su uno dei palchi che l’ha resa più nota, quello dell’Ariston. Infatti Simona Ventura condusse la kermesse canora nel 2004 con grande successo e oggi è pronta a tenere le redini di Sanremo Young decidendo il salvataggio di due cantanti sugli ultimi quattro della classifica, lei che di fatto è da sempre un’esperta di talent. La sua presenza nello show del venerdì sera di Antonella Clerici ha reso molto felici numerosi suoi fan che sui social hanno riversato la stima verso di lei consci che la sua presenza possa anche incrementare gli ascolti ottenuti lo scorso venerdì dal programma.

In queste ore sono infatti in molti a chiedersi se Simona Ventura possa davvero ritornare definitivamente in Rai dopo questa ospitata magari come ha ipotizzato Lele Mora alla conduzione di uno dei programmi più noti della Rai, Domenica In che ironia della sorte vedeva Antonella Clerici al timone della nuova stagione. Queste le parole di Lele Mora su Simona Ventura: “Simona Ventura? E’ un grande personaggio. Può piacere o meno, ma è una donna che sa fare spettacolo. Vorrei piazzarla in posti intelligenti, ho delle riunioni da fare, ci sono delle difficoltà, ma prima o poi ce la farò. A Domenica In serve una scossa. Servirebbe una donna adatta al pomeriggio di Domenica In, per rimpastare il pomeriggio. Io vedrei una Simona Ventura che fa Quelli che il Calcio a Domenica In. Mescoli calcio e cose belle. Così accontenti uomini e donne”.

SIMONA VENTURA E L’ETERNA GUERRA CON MARA VENIER

Tuttavia in questi giorni Simona Ventura è stata anche al centro del gossip per l’ennesima discussione avuta con Mara Venier, il tutto a causa di Gerò, figlio di primo letto di Nicola Carraro e attuale compagno della Ventura. Secondo quanto si apprende dal settimanale Nuovo la tensione sarebbe salita alle stelle tra le due conduttrici in seguito al compleanno di Nicola Carraro, al quale non è stato invitato il figlio Gerò che è l’attuale compagno di Simona Ventura. Tuttavia Simona Ventura ha tenuto a precisare: “Non abbiamo litigato. Chiamatemi SuorSimo”, mentre Mara Venier dal canto suo ha risposto: “Siamo state molto amiche. Poi la vita ti porta a fare certe scelte e io, alla mia età e per come vivo, amo circondarmi di persone sincere. Tutto qui. Chi è leale con me ha tutto il mio amore: altrimenti io scappo”. A ciò ha fatto seguito una nuova replica della Ventura che ha affidato ai social il suo pensiero: “Le malvagità altrui non ci toccheranno mai! Uniti, sani.. Una famiglia vera!”.

