SURVIVOR/ Su Italia 1 il film con Milla Jovovich e Pierce Brosnan (oggi, 23 febbraio 2018)

Survivor, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 23 febbraio 2018. Nel cast: Milla Jovovich e Pierce Brosnan, alla regia James McTeigue. La trama del film nel dettaglio.

23 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST MILLA JOVOVICH

Questa sera, venerdì 23 febraio 2018, su Italia 1 Prime time all'insegna dell'azione e del noir con la messa in onda del film Survivor, dalle ore 21.25. La regia della pellicola fu affidata all'australiano James McTeigue, debuttante di lusso dieci anni prima con il film 'V Per Vendetta', in seguito confermatosi regista capace ed eclettico con 'The Raven', ovviamente ispirato, per l'ennesima volta, al capolavoro letterario del gotico scritto da Edgar Allan Poe. La coppia protagonista di 'Survivor' vede protagonisti la bella Milla Jovovich e il neo James Bond mr. Pierce Brosnan, ma al loro fianco compare anche l'ottimo Dylan McDermott che molti di voi conosceranno per le sue parti ombrose in film come 'Miracolo Nella 34° Strada', 'Wonderland - Massacro A New York, ma soprattutto per quel 'Noi Siamo Infinito' che ha definitivamente sdoganato la brava Emma Watson dal suo ruolo di Ermione nella saga di Harry Potter. Nel cast anche l'ottima attrice afro-americana Angela Bassetti, carriera spronata dal telefilm 'I Robinson', in seguito divisa tra parti cinematografiche e televisive in serie famosissime come 'E.R. Medici In Prima Linea', vari episodi in diverse serie 'American Horror Story', nel cinema ha recitato per registi di fama mondiale come Wes Craven, Spike Lee, Robert Zemeckis. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SURVIVOR, LA TRAMA DEL FILM

Milla Jovovich interpreta il ruolo della bella poliziotta Kate Abbott, accusata di un omicidio non commesso, impegnata nella lotta umana e professionale nel dimostrare la sua innocenza. Ha perso molti amici e colleghi nell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre, data per lei disastrosa, sopravvissuta all'attentato per miracolo, in seguito trasferita a Londra nel corpo della security dell'ambasciata americana in terra di Sua Maestà Elisabetta II. Ma il destino di sopravvissuta l'accompagna e fatalmente, per un ritardo non previsto, scampa all'ennesimo attentato all'interno di un ristorante parigino, attentato che stermina la sua squadra di agenti in quei giorni al lavoro su visti non conformi di immigrati sospettati di terrorismo. Il fato vuole che quella cena doveva essere il festeggiamento del compleanno del suo superiore, Bill Talbot (Robert Foster), attardato nel suo ufficio perché minacciato dagli stessi terroristi della morte del figlio, Kate scampa all'attentato attendendo il regali di Bill che le viene recapitato proprio durante l'attacco criminale. Iniziano le indagini le quali subito rivelano la presenza di cromo, motivo per il quale scatta subito l'ipotesi che dietro a tutto ciò si celi un famoso ricercato, 'l'Orologiaio' (Pierce Bosnan), anni prima protagonista delle cronache nere per un attentato simile sempre nella Ville Lumiere. La situazione degenera, l'Orologiaio è inafferrabile e minaccia un attentato ancora più mortale per il capodanno londinese, Kate involontariamente uccide il suo capo, Bill Talbot, durante una colluttazione provocata dallo stesso Talbot, inoltre viene sospettata di essere pienamente nell'organizzazione degli attentati dinamitardi. In questa situazione tragica e difficile, riuscirà Kate a fermare l'Orologiaio prima della strage, dimostrare la sua innocenza, riportare onore alle vittime degli attentati, i suoi colleghi, la maggior parte dei quali amici anche nel privato?

