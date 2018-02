Samantha De Grenet Vs Francesco Monte?/ "A Taranto è normale trovare le canne": il video e il chiarimento

Samantha De Grenet ironizza su Francesco Monte e sul caso canna-gate all'Isola dei Famosi 2018. "A Taranto è normale trovare le canne": il video scatena le critriche, lei chiarisce

23 febbraio 2018 Anna Montesano

Samantha De Grenet

Che il caso "droga all'Isola dei Famosi 2018" sia sulla bocca di tutti è cosa chiara. In molti hanno espresso e continuano a dire la propria sulla vicenda che coinvolge in prima persona Francesco Monte. Tra questi c'è anche Samantha De Grenet, che ha di recente postato un video che ironizza sulla vicenda ma che non da tutti è stato preso con lo spirito giusto. In questo video, la De Grenet ironizza sulla questione canna-gate, esordendo con queste parole: “Io non riesco proprio a capire tutto questo tam tam sui fatti accaduti su L’Isola dei Famosi, tutti a puntare il dito verso questo povero ragazzo“ - e continua - “E’ cresciuto in una bellissima città di mare, Taranto, dove lì è normale avercela, anzi fin da ragazzi si ritrovano, in spiaggia, al mare, sugli scogli e la passano anche a chi non ce l’ha“. I video continua con la showgirl che spiega, sempre con ironia, l'importanza di averla sull'Isola, in quanto rilassante e appagante.

IL CHIARIMENTO DI SAMANTHA DE GRENET

Alla fine del video, Samantha De Grenet tira fuori una versione casalinga di una canna per pescare, facendo capire il suo gioco di parole: “Non sarà perfetta però qualche pescetto me l’ha fatto prendere, è! Povero Monte!“. Le parole della De Grenet e soprattutto l'aver citato la città di Taranto, ha scatenato molte critiche. Da qui la voglia della conduttrice di fare chiarezza. Su Facebook, Samantha ha dichiarato: "Grazie ad alcuni amici di Taranto sono venuta a conoscenza di persone che attraverso siti e social x avere forse un po' più di visibilità (ed io ve la sto dando, contenti?) hanno strumentalizzato un mio post ironico e fatto passare messaggi completamente lontani dalla realtà. - esordisce la De Grenet, che spiega - Nel mio video parlo di CANNE DA PESCA e non di altro...Sono una persona onesta e perbene e mai nella mia vita mi sognerei di offendere qualcuno o di diffamarlo figuriamoci se lo potrei mai fare nei confronti di un' intera città". Così aggiunge: "Purtroppo ci sono persone disoneste che non aspettano altro, per non so quale motivo, o forse si, di creare problemi là dove non ci sono e incitare le persone all' offesa... Prendere per i fondelli la gente, trasmetter loro messaggi sbagliati è qualcosa di veramente orrendo....dovete solo VERGOGNARVI".

