SanremoYoung/ Seconda puntata, diretta e eliminati: Simona Ventura giudice d’eccezione (23 febbraio)

SanremoYoung, anticipazioni seconda puntata: Antonella Clerici ospiterà Simona Ventura nel ruolo di giudice dei giudici, ecco i cantanti ancora in gara e il meccanismo della competizione.

23 febbraio 2018 Valentina Gambino

Sanremo Young

Dopo la fine della 68esima edizione del Festival di Sanremo 2018, spazio per la nuova avventura con protagonista Antonella Clerici. Lo scorso venerdì 16 febbraio a partire dalle 20.30, è iniziata su Rai1 la prima edizione di SanremoYoung, il talent show con protagonisti dei giovani cantanti alle prese con le cover di successo. Saranno cinque (in totale) le puntate che appassioneranno il pubblico da casa e la finalissima andrà in onda il prossimo 16 marzo. Sul palcoscenico più importante per la musica italiana si sono già esibiti i primi 12 concorrenti e, alla fine dell’appuntamento di debutto, due di loro sono stati eliminati per volere del giudice dei giudici. Il difficile ruolo è stato ricoperto la scorsa settimana da Paolo Bonolis. Il presentatore di Avanti un altro, dopo un meccanismo di gioco che vi andremo a sviscerare di seguito, ha dovuto salvare solo due concorrenti su quattro che erano invece a rischio eliminazione. I protagonisti del teen talent sono stati scelti dalla commissione artistica - composta dal direttore artistico Gianmarco Mazzi, dal maestro Diego Basso e da Antonella Clerici.

SanremoYoung, Simona Ventura ospite

Nella seconda puntata di SanremoYoung di oggi, venerdì 23 febbraio, il ruolo di giudice d'eccezione spetterà a Simona Ventura. La giuria dell’Academy che dopo ogni esibizione valuterà con delle votazioni è formata da Mara Maionchi, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Marco Masini, Cristina D’Avena, Angelo Baiguini, Mietta, Elisabetta Canalis, Baby K e i Ricchi e Poveri. I giurati dovranno esprimersi insieme al televoto del pubblico da casa, che verrà aperto all’inizio di ogni serata. Nelle valutazioni finali poi, sarà pienamente coinvolta anche la SanremoYoung Orchestra, composta da musicisti tra i 18 e i 25 anni selezionati e diretti dal maestro Diego Basso. Successivamente ci sarà spazio anche per le votazioni degli stessi giovani artisti in gara. Questa combinazione incrociata di voti, permetterà alle ugole d’oro di scalare una posizione nella classifica generale. Inoltre il giudice dei giudici avrà un ruolo molto importante con il meccanismo dello “showdown” che consentirà il salvataggio di due cantanti, tra gli ultimi quattro della classifica, che saranno quindi promossi verso la puntata successiva.

I cantanti in gara e gli eliminati

Ma chi sono i cantanti in gara? SanremoYoung ha selezionato per il suo pubblico ben 12 promettenti volti della musica in attesa del successo. Ecco a seguire tutti i nomi: Alexéf (eliminato), Matteo Markus Bok, Leonardo De Andreis, Luna Farina, Elena Manuele, Bianca Moccia, Ouiam, Eleonora Pieri, Raffaele Renda, Rocco, Sharon (eliminata) e Zaira. Nel corso del primo appuntamento, il giovane Rocco ha conquistato la prima posizione. Tutti gli ospiti che vestiranno il ruolo di giudice d’eccezione saranno grandi volti dello spettacolo che in qualche modo hanno lasciato il segno a Sanremo. Dopo Bonolis e Simona Ventura quindi, Antonella Clerici ha confessato in conferenza stampa di volere anche Carlo Conti e Claudio Baglioni, direttore artistico dell’ultimo Festival. La terza puntata di SanremoYoung andrà in onda il 2 marzo, la quarta invece verrà trasmessa venerdì 9 marzo e la finale si concluderà nella serata del 16 marzo, proclamando il suo vincitore assoluto. Nel frattempo questa sera, a partire dalle 20.30, avrà inizio il secondo appuntamento su Rai1.

