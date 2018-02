Stefano De Martino e “canna-gate”/ Coinvolto nella scandalo dell’Isola dei famosi 2018?

Stefano De Martino è l'inviato dell'Isola dei Famosi 2018. Anche il ballerino di Amici è coinvolto nello scandalo "canna-gate" che ha travolto il reality di Mediaset?

23 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Stefano De Martino (Instagram)

Stefano De Martino ha lasciato - temporaneamente - Amici di Maria De Filippi per partire alla volta dell’Honduras come inviato dell’Isola dei famosi 2018. Nelle ultime settimane sull’Isola si è abbattuta la bufera del “canna-gate” scoppiata dopo le accuse mosse da Eva Henger contro Francesco Monte. Secondo l’ex porno diva, infatti, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez (tra i più quotati alla vittoria) avrebbe fumato marijuana prima dell’inizio ufficiale del reality show. La Henger ribadisce la sua versione dei fatti in ogni salotto tv in cui viene invitata, Monte nega, Magnolia ha rilasciato un comunicato secondo cui “non è emersa alcuna evidenza che siano state consumate droghe”, mentre gli altri ex naufraghi non sanno che posizione prendere. Da qualche giorno circolano alcune voci su un possibile coinvolgimento di Stefano De Martino nella “fumosa” questione. Stando a quanto riportato dal settimanale ‘Oggi’, il ballerino napoletano avrebbe chiarito la sua posizione di estraneità ai fatti tramite una lunga telefonata con Alessia Marcuzzi: “Si sussurra che il ballerino napoletano non abbia alcun ruolo nel canna-gate. E che abbia addirittura fatto una lunga telefonata alla conduttrice e che a cuore aperto le abbia confermato la sua estraneità dei fatti”, si legge sulla rivista.

Le ultime rivelazioni di Striscia

Nei giorni scorsi il tg satirico Striscia la Notizia ha diffuso l’audio integrale mostrato ad Alessia Marcuzzi nel quale si sente la voce di Chiara Nasti che conferma le versione di Eva Henger. Nella registrazione la giovane fashion blogger, che ha abbonato volontariamente l’isola, ha raccontato al marito di Eva Henger di aver visto quanto rivelato dalla moglie: “Sì, lì non è difficile procurarsi la marijuana. Non era una cannetta, Francesco fumava dalla mattina alla sera. Con lui anche Marco Ferri. Nadia piangeva perché si alzava stonata. Se ci beccava la polizia ci portava in carcere”. La Nasti ha quindi rivelato che insieme a Monte avrebbe fumato anche Marco Ferri. Intervistata qualche settimana fa da Striscia la notizia, la blogger non aveva confermato nulla, ma aveva espresso il desiderio di essere tagliata fuori da questa situazione. Dopo le ultime rivelazioni del tg satirico di Antonio Ricci sulla conduttrice Alessia Marcuzzi sono piovuti pochi apprezzamenti e una sfilza di critiche.

© Riproduzione Riservata.