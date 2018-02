Striscia la Notizia contro Isola dei Famosi/ “Nuove stranezze sul canna-gate”: guerra tra Mediaset e Magnolia?

Striscia la Notizia contro Isola dei Famosi: “Nuove stranezze sul canna-gate”. Ma è guerra tra Mediaset e Magnolia? Le ultime notizie, le ipotesi e le indiscrezioni sul caso

23 febbraio 2018 Silvana Palazzo

“Ci sono state segnalate alcune stranezze, inoltre abbiamo raccolto alcune testimonianze...”. Questa l'anticipazione fornita da Striscia la Notizia in merito al nuovo servizio sull'Isola dei Famosi 2018. Cos'altro ha scoperto il tg satirico sulla nuova edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi? Ieri è stata trasmessa il clamoroso audio di Chiara Nasti, che ha confermato la versione di Eva Henger sul “canna-gate” che ha travolto Francesco Monte. Questa testimonianza era stata fatta ascoltare ad Alessia Marcuzzi nella puntata del 20 febbraio. Da allora c'è stata una strana presa di posizione della società di produzione, Magnolia, che ha ribadito di non avere prove in merito a quanto denunciato da Eva Henger. Ci sono tanti aspetti poco chiari in tutta questa storia, tra cui il fatto che a far le pulci al programma sia Striscia la Notizia, un'altra trasmissione di Mediaset. Non a caso è spuntata l'ipotesi che dietro questo caso si starebbe combattendo una guerra “segreta” tra Magnolia e Mediaset...

STRISCIA LA NOTIZIA CONTRO ISOLA DEI FAMOSI O MEDIASET CONTRO MAGNOLIA?

I maligni hanno formulato una ipotesi: e se Magnolia fosse in guerra con Mediaset per riportare l'Isola dei Famosi di Raiuno con la conduzione di Simona Ventura? Qualcuno ha fatto notare che La Corrida, format di Magnolia, quest'anno è tornato sulla Rai e sarà presentato da Carlo Conti. Una coincidenza? Gli indizi sulla presunta guerra segreta non mancano, anzi sono disseminati qua e là. Ce n'è uno nelle dichiarazioni di Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger: “Mediaset voleva fortemente Eva, Magnolia no”, ha dichiarato a Pomeriggio 5. L'uomo sostiene che gli autori di Magnolia sapessero la verità sul “canna-gate” sin dai giorni in villa, che c'erano filmati in cui Francesco Monte fumava e che la moglie “è stata messa in mezzo”. La stessa Eva Henger ha puntato il dito contro Magnolia: “Perché mi hanno detto 'vai e dillo' e ora non mostrano le immagini?”. E poi c'è Striscia la Notizia, che ha un precedente con Magnolia che risale a Masterchef 2015, che accusò Stefano Callegaro di essere uno chef professionista.

