TOMAS E VALENTINA/ Uomini e Donne, lacrime al trono over: il cavaliere preferisce Donatella?

Al trono over di Uomini e Donne Tomas e Valentina hanno inziato a conoscersi e si sono anche baciati. Ma il cavaliere sembra preferire Donatella e la dama non ci sta...

23 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Maria De Filippi conduce “Uomini e Donne”

Nella puntata di oggi, venerdì 23 febraio, del trono over di Uomini e Donne andrà in scena il confronto tra Tomas, Donatella Valentina. Il cavaliere quarantenne, che nella vita si occupa di calcio, ha chiuso la conoscenza con Grazia: la dama dopo aver saputo che lui non stava bene, è andata a trovarlo nei giorni scorsi in albergo e di comune accordo hanno deciso di non frequentarsi più. Tomas racconta della piacevole serata trascorsa con Valentina che si è conclusa con un bacio. “Siete due persone completamente diverse, mi piacete tutte e due. Quando mi renderò conto di quello che provo da una parte o dall’altra a quel punto mi esporrò”, dice il cavaliere. Tomas però ammette di aver sentito più la mancanza di Donatella, che frequenta da più tempo. Valentina è consapevole di essere “più indietro” rispetto alla rivale ma non si preclude per questo la conoscenza del bel cavaliere.

TOMAS PREFERISCE DONATELLA?

A seminare un po’ di zizzania ci pensa Gianni Sperti: secondo l’opinionista il rapporto tra Donatella e Tomas va oltre il bacio, lui conferma e Valentina si irrita perché a lei aveva sempre detto il contrario. La dama è visibilmente irritata e Tomas la invita a tornare al posto se non accetta la situazione. Valentina non è certo una che si fa mettere i piedi in testa e torna al suo posto, poi in lacrime esce dallo studio. Tomas la raggiunge per chiederle scusa, mentre in studio Donatella segue il loro confronto dal megaschermo. Valentina però non sembra essere disposta a sentire ragioni. Tomas riuscirà a farle cambiare idea o la loro conoscenza finirà così?





