UOMINI E DONNE REGISTRAZIONE/ Trono Classico: Nilufar Addati si consola con Nicolò Ferrari?

23 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne in programma oggi, venerdì 23 febbraio 2018. I tronisti Sara Affi Fella, Nilufar Addati, Mariano Catanzaro e Nicolò Brigante tornano in studio per registrare una nuova puntata in cui, sicuramente, non mancheranno i colpi di scena. Gli occhi del pubblico sono concentrati soprattutto puntati sul trono femminile. Se Sara Affi Fella sarà alle prese con Lorenzo Riccardi che, dopo essersi dichiarato per Nilufar ha fatto un passo indietro dopo averla baciato ammettendo di voler conoscere solo lei, la Addati, superata la delusione iniziale per la decisione dell’ex corteggiatore di Ludovica Valli, potrebbe consolarsi tra le braccia di Nicolò Ferrari. Quest’ultimo, nel corso dell’ultima puntata andata in onda, non è riuscito a trattenere le lacrime per i commenti, poco carini nei suoi confronti, da parte di Lorenzo Riccardi. La tristezza, però, sembra superata dal momento che, come riferisce il portale News Ued, su Instagram, il corteggiatore ha pubblicato un messaggio per la giovane tronista napoletana. “Vorrei vivere giornate come questa tutti i giorni”, ha scritto Nicolò dopo un’esterna con Nilufar.

NICOLO’ BRIGANTE VERSO LA SCELTA?

Se il trono di Mariano Catanzaro è ancora in alto mare con il tronista che ha cominciato a conoscere le sue corteggiatrici solo da poche settimane, quello di Nicolò Brigante potrebbe concludersi molto presto. Il tronista siciliano, arrivato sul trono di Uomini e Donne per trovare davvero l’amore, si è ormai concentrato su poche corteggiatrici. A contendersi il cuore di Nicolò sono Marta Pasqualato, tornata in studio su richiesta di Nicolò e Virginia Stablum. Quest’ultima, però, nel corso dell’ultima registrazione ha mostrato il suo disappunto per il ritorno di Marta. Brigante, tuttavia, è deciso a continuare il suo percorso solo con le due ragazze per arrivare il prima possibile ad una scelta. Ad oggi, appare difficile affermare chi sia la preferita di Nicolò che, però, non si fida ancora totalmente di Marta. Basterà questo per fargli scegliere Virginia?

