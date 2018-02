Un posto al sole / Vittorio scopre la verità sui trascorsi di Anita (Anticipazioni 23 febbraio)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 23 febbraio: Anita confessa a Vittorio la verità sul suo legame con Luca Grimaldi. Il figlio di Guido comincia a cambiare idea?

23 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Va in onda oggi l'ultima puntata settimanale di Un posto al sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:40 circa su Rai 3. Si ripartirà dal confronto decisivo tra Anita e Vittorio: quest'ultimo ha seguito l'amica e ha scoperto che lei e Luca continuano a vedersi. Deciderà quindi di chiedere dei chiarimenti sul loro legame, motivo per cui per la prima volta la giovane deciderà di essere sincera raccontando la sua triste storia. Il figlio di Guido scoprirà quindi la verità sulla madre di Anita e sull'aiuto dato da Luca, che ha rappresentato per la giovane l'unico punto di riferimento nel momento del bisogno. Saranno parole sorprendenti che turberanno il ragazzo facendogli venire meno le certezze sul poliziotto. Fino a poche ore prima lo aveva considerato una persona violenta e crudele: e se si fosse sbagliato? Tali dubbi verranno a galla quella stessa sera, quando Ornella inviterà a cena Vittorio, scoprendo che qualcosa è cambiato in lui...

Un posto al sole: la sparizione di Valentina

Nella puntata di Un posto al sole di oggi continueranno a tenere banco anche le vicende relative a Gaetano e alla morte del figlio Prisco. Dopo il confronto con Angela, Valentina deciderà di rompere definitivamente con il compagno e sparirà misteriosamente, facendo preoccupare la sua stessa amica. Angela si metterà quindi alla sua ricerca, nella speranza che non le sia accaduto qualcosa di grave... Anche Franco sarà spaventato dalle condizioni di salute di Peppino e scoprirà le vere ragioni dell'infarto che lo ha colpito: l'uomo si è sentito male dopo il confronto con Gaetano che lo ha accusato di qualcosa di grave. Ma allora cosa si sono detti i due uomini? Peppino riuscirà a sopravvivere raccontando i dettagli di quanto accaduto? La vicenda ha sicuramente ancora molto da svelare...

