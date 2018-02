Uomini e Donne/ Anna Tedesco in ospedale: il messaggio della dama (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: Anna Tedesco in ospedale, la dama lo annuncia con un messaggio sui social con cui rassicura tutti i suoi fans.

23 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Anna Tedesco

Anna Tedesco continua ad essere al centro delle critiche per la sua amicizia con Giorgio Manetti. Nel corso dell’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne, la dama è stata nuovamente criticata per non riuscire a portare avanti una conoscenza con un uomo. L’amore, però, in questo periodo, è l’ultimo dei problemi di Anna Tedesco. La dama del programma di Maria De Filippi, infatti, si trova in ospedale. Ad annunciarlo è stata lei stessa con una foto e un messaggio su facebook. “Ciao amici visto che non riesco a scrivervi tutti singolarmente!! Lo scrivo qui: Sto bene é andato tutto alla grande, ora devo stare un po’ a riposo con la voce (cosa per me molto difficile ??). Ritorneró a ruggire ??. Grazie amici del vostro CALORE il vostro sostegno non ha prezzo. Vi adoro”, ha scritto Anna dall’ospedale di Città di Castello. La dama ha ricevuto tantissimi messaggi di sostegno da parte dei fans e, rispondendo alle domande dei suoi followers, ha svelato di aver subito una piccola operazione alle corde vocali.

GEMMA GALGANI VICINO ALL’ADDIO?

L’ultima delusione ricevuta da Gemma Galgani nello studio del trono over di Uomini e Donne potrebbe convincere la dama a lasciare definitivamente il programma. Le dure parole pronunciate da Giorgio Manetti e le lacrime di Gemma hanno spinto il pubblico a schierarsi con la Galgani a cui stanno dimostrando affetto e sostegno incoraggiandola a lasciare il programma riprendendo in mano la sua vita. C’è anche, tuttavia, chi non crede alle lacrime della Galgani. Alcuni utenti, infatti, sui social, si dicono convinti che Gemma stia recitando e che quella messa su con Giorgio sia solo una farsa. La Galgani, dunque, continua ad essere al centro di critiche e polemiche. La dama, però, più volte ha ribadito che resterà in trasmissione fino a quando non troverà il suo principe azzurro. Rispetterà la promessa fatta a se stessa?

© Riproduzione Riservata.