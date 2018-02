Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over: Valentina in lacrime, ballo inaspettato per Gemma! (23 febbraio)

Uomini e Donne, oggi 23 febbraio in onda il trono over. Valentina in lacrime per Tomas, ancora problemi per Ida e Riccardo. Gemma Galgani balla con un signore del pubblico

23 febbraio 2018 Anna Montesano

Uomini e Donne, trono over

La settimana di Uomini e Donne si conclude con la terza ed ultima parte del Trono Over. La puntata di ieri si è conclusa con le novità su Ida e Riccardo che conosce anche una nuova dama, Tina, giunta per lui; il cavaliere però corre dietro ad Ida che intanto ha lasciato lo studio. Si passa poi a Tomas che sta frequentando Donatella e Valentina, mentre con Grazia ha chiuso la conoscenza dopo un'ultima serata trascorsa insieme. Il cavaliere racconta di essere uscito con Valentina, di aver trascorso con lei una bella serata che si è conclusa con un bacio. Tra le due dame, tomas dichiara di sentire più la mancanza di Donatella, cosa della quale Valentina è consapevole; ma quando Gianni Sperti nota che tra lui e Donatella sembra esserci stato più che un bacio, lui conferma e Valentina si irrita, visto che non sapeva di questo aspetto.

GEMMA VUOLE BALLARE CON ARMANDO MA...

Tomas la invita a tornare al suo posto se non le sta bene e lei lo lascia tra le lacrime, uscendo dallo studio. Tomas la segue e le chiede scusa, ma la dama non sente ragioni. Intanto Gemma vuole ballare con Armando, ma dallo studio si alza un signore che Maria fa ballare proprio con la dama, scaturendo poi un battibecco con Tina. Siedono al centro Salvo e Rita che si stanno frequentando, ma lei stasera esce con Raffaele. Salvo allora decide di uscire con un’altra signora della quale non vuole dichiarare il nome e sembra tirarsi indietro dalla conoscenza con Rita. Subito dopo rientrano in studio Ida e Riccardo, lei dice che si devono ancora chiarire mentre lui discute con Sossio accusandolo di averlo spinto. Si conclude con la diretta Facebook.

