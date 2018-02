ANNALISA / Il nuovo album Bye Bye e il taglio netto con il passato (Amici)

Annalisa ospite nel talent di Canale 5, Amici. Dopo il successo con il terzo posto al Festival di Sanremo con il brano Il mondo prima di te, esce il suo nuovo album ‘Bye Bye’.

24 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Annalisa ad Amici 17

Annalisa, ex allieva e oggi tutor di Amici ha appena chiuso l’esperienza al Festival di Sanremo conquistando il terzo posto con il brano Il mondo prima di te. Oggi è in studio proprio nel talent di Maria De Filippi anche per presentare il suo nuovo album Bye Bye. Quello che appare in prima analisi anche dal titolo del nuovo album è che in qualche modo la cantautrice savonese ha voluto chiudere con il suo passato, in quello che lei definisce una sorta di cambiamento e un vero momento di felicità. Infatti Annalisa non ha alcuna intenzione di permettere a qualcuno di ostacolare la sua felicità. Queste le sue parole ai microfoni di Tgcom 24: “Era finito un ciclo e avevo bisogno di cambiare . Non voglio che nulla ostacoli la mia rincorsa verso la felicità". Si tratta quindi di una svolta fatta di nuovi suoni e una nuova consapevolezza: “Ci sono momenti in cui arrivi alla fine di un ciclo e hai bisogno di ripartire, senti che devi fare un salto nel buio. E questi sono momenti fantastici in cui scopri dentro di te un'energia nuova. Ed è quello che sto vivendo ora. Ma sicuramente dopo questo verranno altri cicli. Se non ti metti alla prova nei momenti in cui ti senti fermo e non sei felice, non ha senso”.

ANNALISA: “ORA MI SONO ACCETTATA E HO DECISO CHE VADO BENE COSÌ”

Nella stessa intervista Annalisa racconta cosa in realtà da sempre la bloccava: “Pensavo sempre di dovermi comportare in un certo modo in una certa situazione. Devi essere sempre al meglio, devi comportarti bene, devi dire la cosa giusta. Tutte cose che probabilmente derivano dall'educazione che ho ricevuto. Io sono figlia di due insegnanti che mi hanno bacchettato per anni. Questo per certi versi mi ha dato tantissimo, per altri versi mi ha spinto a ragionare in un modo rigido con me stessa. Ora che mi sono liberata di queste sovrastrutture, perché io mi accetto molto di più, c'è corrispondenza tra quella che sono e quella che gli altri percepiscono”. E di come si vede ora: “Sono sempre stata onesta con me stessa ma tutte le preoccupazioni che mi facevo per piacere mi facevano arrivare strana alla gente, diversa da come sono in realtà. Ora che mi sono accettata e ho deciso che vado bene così, e se a qualcuno non piaccio pazienza, sono molto più tranquilla nel raccontarmi e quindi, in qualche modo, la gente ha una percezione molto più vera di me”.

“OGNI CANZONE È UNA SORTA DI RACCONTO DELLA MIA FASE DI CAMBIAMENTO”

Annalisa ha poi spiegato come in questo nuovo album si è posta un sacco di domande. Intervistata da Radio Italia ha quindi raccontato: “Io sono fatta così e le cose che faccio mi rispecchiano. Ho un modo di fare musica semplice: cerco di cantare e scrivere quello di cui ho bisogno. Il mio unico scopo è cercare di stare bene e spero che anche gli altri, quando ascoltano quello che ho fatto, ci trovino qualcosa per sentirsi bene”. Non ha negato però che Bye Bye in realtà sia nato far il divano e lo studio: “Più che altro questo è successo quando buttavo giù le idee vocalmente, poi vai nel tuo studietto e fai una prima registrazione di quello che hai fatto. Ma le registrazioni fatte sul divano con il gatto in braccio, a volte, erano più belle di quelle fatte in studio perché spesso in studio sei meno naturale. Nell'album ci sono 13 canzoni: 'Il mondo prima di te', 'Direzione la vita' e altre 11. Ogni canzone è una sorta di racconto di una fase di questo cambiamento e di questi due anni in cui mi sono messa sotto analisi grazie alle canzoni. E' una sorta di diario, anche dove interpreto brani che mi hanno mandato altri autori perché, in qualche modo, anche loro hanno colto qualcosa”.

