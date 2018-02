Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza/ La figlia di Michelle Hunziker finalmente innamorata

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, la figlia di Michelle Hunziker finalmente si è innamorata. A L'Intervista di Maurizio Costanzo la mamma ha raccontato una brutta storia su di lei.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti ha rischiato di rimanere sfregiata con l'acido. A rivelarlo è stata la madre Michelle Hunziker in una recente intervista a L'Intervista di Maurizio Costanzo, a distanza di un anno dal tremendo ricatto. Qualcuno ha infatti minacciato la nota conduttrice, richiedendo il pagamento in bitcoin di un riscatto, pena la sfigurazione del volto della figlia. Il tutto sarebbe avvenuto lo scorso marzo, un dramma che ha fatto piombare in un incubo senza fine Aurora e la famiglia. Ed è forse proprio per questo che la fidanzata di Goffredo Cerza non lascia mai il fianco del bodyguard Sergio, un uomo che la segue ad ogni suo passo e che le è stato imposto. L'iniziale rifiuto di Aurora, ha rivelato la diretta interessata a Freeda, ha poi lasciato spazio ad un forte affetto per Sergio, che oltre a farle da body guard riveste anche il ruolo di autista. La madre della figlia di Ramazzotti, Michelle Hunziker, sarà invece presente a Verissimo nella puntata di oggi, sabato 24 febbraio 2018, per parlare di un altro particolare che riguarda la sua famiglia allargata. Aurora infatti potrebbe presto avere un nuovo fratellino o sorellina, dato che la conduttrice svizzera ha già annunciato di volere il terzo figlio dal matrimonio con Tomaso Trussardi. Una notizia che ha già catturato l'attenzione mediatica durante l'ultima edizione del Festival di Sanremo, quando la stessa Aurora in un post sui social ha ventilato un 'round four' che ha fatto intuire le intenzioni della madre.

LA LORO STORIA D'AMORE

L'amore per Goffredo Cerza è importante per la vita di Aurora Ramazzotti, che tuttavia non dimentica come il sentimento più grande sia riservato al papà Eros. Il suo primo amore, come lo ha definito in un post pubblicato su Instagram in questi giorni. Il legame fra padre figlia del resto è stato sempre molto forte, un rapporto che tuttavia spesso ha messo Aurora al centro delle critiche per via di un suo presunto vantaggio nel mondo dello spettacolo. L'eredità di papà Eros e mamma Michelle Hunziker ha di certo il suo peso, ma il merito della primogenita di Ramazzotti è di essere riuscita a dimostrare le proprie abilità sul campo. Ed ora l'attenzione di Aurora è anche diretta verso il fidanzato Goffredo, con cui ha una relazione da un anno e di cui è innamoratissima. Al suo fianco durante il Festival di Sanremo 2018, lo studente di ingegneria ha perso del tutto la testa per la 21enne: i due convoleranno presto a nozze? I due sono davvero inseparabili, come dimostrano delle foto catturate dal settimanale Nuovo durante una recente cena romantica, divisi fra baci appassionati e passeggiata mano nella mano. Una vera e propria tempesta d'amore, come l'ha definita in un'intervista la stessa Aurora, che potrebbe presto realizzare uno dei sogni di mamma Michelle Hunziker: regalarle presto un nipotino.

© Riproduzione Riservata.