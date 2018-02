BEAUTIFUL/ Nicole firma i documenti per l'adozione di Lizzie (Anticipazioni 24 febbraio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 24 febbraio: Nicole prende la sua decisione e firma i documenti per l'adozione di Lizzie. Julius non è affatto d'accordo con lei.

24 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

Tra le tante cattive notizie per i telespettatori di Beautiful, delusi per i continui rallentamenti delle trame, resta comunque il piacevole appuntamento del sabato pomeriggio. Nel giorni in cui Il Segreto e Una Vita vanno in vacanza, per concedere spazio ad Amici di Maria De Filippi, la soap americana va invece in onda regolarmente nel suo tradizionale orario delle ore 13:40. Si ripartirà dalla visita di Sheila a villa Forrester, necessaria per scoprire se ci sia qualche sporco segreto tra Ridge e Sheila. Dopo avere ascoltato Eric, che confermerà il suo matrimonio felice con la gioielliera, all'uscita dall'abitazione la Carter avrà modo di incontrare proprio la sua rivale in amore. E, come sarà facile immaginare, non si tratterà affatto di un incontro piacevole: la dark lady vorrà infatti mettere subito le cose in chiaro, ricordando alla Fuller che dovrà fare molta attenzione ai suoi movimenti. Se infatti farà del male ad Eric in qualsiasi modo, dovrà vedersela propri con la nuova arrivata. Saranno parole estremamente dure, che dimostreranno come il carattere di Sheila non sia affatto cambiato. Il segreto dei Quidge sarà ancora in pericolo...

Beautiful: Nicole prende la sua decisione

Non ne avevamo certo sentito la mancanza, ma nell'episodio odierno di Beautiful torneranno ad essere di grande attualità gli Avant con tutti i problemi ad essi connessi. Nicole aveva chiesto del tempo a Maya per capire se firmare o meno le carte per la rinuncia a Lizzie. Da allora tutti hanno detto la loro, cercando di influenzare la giovane mamma: Julius si è detto contrario alla firma dei documenti, ricordando alla figlia minore come sia pur sempre lei la madre biologica di Lizzie. Ma diverso è stato il punto di vista di Zende, convinto che la moglie non debba cambiare idea, dopo che proprio lei si era disponibile a realizzare il sogno della sorella. Sarà proprio il parere di Zende ad avere la meglio sulla moglie: nonostante l'evidente sofferenza, Nicole deciderà di mantenere la promessa fatta a Rick e Maya diversi mesi prima, firmando i documenti con i quali rinuncerà per sempre alla sua bambina...

