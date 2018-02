BLACK DOG/ Su Rete 4 il film con Patrick Swayze (oggi, 24 febbraio 2018)

Black Dog, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 24 febbraio 2018. Nel cast: Patrick Swayze, Meat Loaf e Randy Travis, alla regia Kevin Hooks. La trama del film nel dettaglio.

24 febbraio 2018

Il film in seconda serata su Rete 4

NEL CAST PATRICK SWAIZE

Il film Black dog va in onda su Rete 4 oggi, sabato 24 febbraio 2018, alle ore 23.15. Una pellicola che è stata diretta da Kevin Hooks nel 1998 e interpretata da attori di grande successo come Patrick Swayze, Meat Loaf, Randy Travis, Gabriel Casseus, Brian Vincent, Graham Beckel e Brenda Strong. Kevin Hooks è famoso per aver diretto film come Strictly Business, The Color of Friendship, Soul Food, L.A. Dragnet e serie televisive del calibro di Prison Break. La trama racconta la disavventura di Jack Crews che decide di assecondare le volontà del suo capo consegnando un carico illegale per suo conto, intascando così la consistente somma di oltre diecimila euro. A vestire i panni di Jack Crews troviamo Patrick Swayze, famoso attore americano noto soprattutto per la sua partecipazione nel film Dirty Dancing. Il set di Black Dog è stato oggetto di un incidente che, per fortuna, non ha riportato danni troppo gravi. Alcuni membri della troup sono infatti rimasti coinvolti in un'esplosione. La conseguenza più grave dell'accaduto ha poi toccato la produzione che è stata costretta a versare oltre 16mila euro. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

BLACK DOG, LA TRAMA DEL FILM

Jack Crews sta affrontando un periodo estremamente complesso. La sua casa è stata ipoteca ed è alla disperata ricerca di diecimila dollari, ovvero la somma necessaria per pagare l'ipoteca. Il suo capo (Jack fa il camionista) decide così di offrigli il suo aiuto procurandogli proprio il denaro di cui necessita. In cambio, Jack dovrà consegnare per lui un carico illegale fino al New Jersey. L'uomo non conosce il contenuto del camion di cui è alla guida ma, in realtà, Jack sta trasportando un'ingente quantità di armi. All'improvviso di ritrova a dover sfuggire da Red, un pericoloso criminale che desidera mettere le mani sul carico, e del FBI. Ma Jack non può più tirarsi indietro perché, nel frattempo, il suo capo ha rapito la sua famiglia, minacciando di uccidere sua moglie e sua figlia se non porterà a termine la missione come pattuito.

