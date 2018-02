BRIGITTA BOCCOLI/ "Vorrei un altro figlio. Mi capita ancora di parlare con Moira Orfei..."(Sabato Italiano)

Brigitta Boccoli: l'attrice e showgirl ospite di Eleonora Daniele ha raccontato la sua storia d'amore con Stefano Orfei, tra il desiderio di un altro figlio e il ricordo della grande Moira..

Brigitta Boccoli (foto da Facebook)

Brigitta Boccoli ospite da Eleonora Daniele a Sabato Italiano, e in collegamento da Cassino c'è anche Stefano Orfei, figlio di Moira nonché grande amore della sua vita. L'attrice e showgirl ha parlato di un rapporto "molto particolare. Siamo appassionati dello stesso lavoro, che ci fa condividere molto. L'amore è importante, ma se c'è una passione in comune è molto utile: il circo ti garantisce una grande dose di adrenalina quotidiana". Brigitta Boccoli ha poi ringraziato Stefano Orfei per averla convinta a fare un bambino:"Non c'è cosa più bella della nascita di un figlio. Pensavo che non ne avrei mai avuti, ero molto concentrata su me stessa. E invece grazie a Stefano ho conosciuto il vero amore". Noi andavamo d'accordo. Ma andiamo d'accordo ancora: ogni tanto le parlo ancora. Lei credeva molto nell'aldilà, ci gioco molto anche adesso.

IL SOGNO DI UN ALTRO BAMBINO

Si può dire senza timore di essere smentiti che Brigitta Boccoli dopo la prima gravidanza, da cui è nato il piccolo Manfredo, c'abbia preso gusto. Ad Eleonora Daniele, nel corso della puntata di Sabato Italiano, la showgirl ha parlato di quelli che sono i suoi desideri per il futuro e in gran parte sono legati al suo essere mamma. Ecco cos'ha detto:"Sogni per il futuro? Io non mi posso lamentare: ho una vita molto particolare e movimentata. I sogni sono sempre quelli di cercare di migliorare me stessa e dare un futuro migliore a mio figlio. Se la famiglia si allarga? Magari...io però ho una certa età!", ha scherzato. Un rapido pensiero anche per la sorella di Brigitta, l'altrettanto bella Benedicta Boccoli:"Mia sorella va in teatro: adesso è in tourneè e ci vediamo poco. Con mio figlio c'è un rapporto stupendo: è una bravissima zia".

