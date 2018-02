Ballando con le stelle 2018/ Concorrenti e news: Milly Carlucci promette un'edizione grandiosa

Ballando con le stelle 2018, concorrenti e news: Milly Carlucci presenta la nuova edizione. Cesare Bocci, Don Diamont, Giovanni Ciacci e Nathalie Guetta tra i più attesi.

24 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Ballando con le stella

Milly Carlucci è pronta per presentare la nuova edizione di Ballando con le stelle che partirà sabato 10 marzo, in prima serata su Raiuno. Prima ancora del debutto, però, il pubblico avrà la possibilità di conoscere tutti i concorrenti e i maestri con un appuntamento quotidiano che andrà in onda dal lunedì al venerdì, alle 14. Oggi, sabato 24 febbraio, Milly Carlucci parlerà di Ballando con le stelle 2018 a Tv Talk e a Sabato Italiano. Ancora non si sa se la conduttrice annuncerà nuovi concorrenti, oltre a quelli già ufficializzati e se svelerà tutte le coppie. Finora, infatti, l’unica coppia annunciata dal settimanale Spy è quella formata da Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro. Quali saranno le altre coppie? Per scoprirlo sarà necessario aspettare ancora anche se Milly Carlucci, protagonista di diversi appuntamenti televisivi, potrebbe sfuggirsi qualche anticipazione.

I CONCORRENTI PIU’ ATTESI DI BALLANDO CON LE STELLE 2018

Tra i concorrenti che suscitano maggiore curiosità tra il pubblico c’è sicuramente Giovanni Ciacci che stupirà tutti ballando con un uomo. Molta curiosità c’è anche intorno a Don Diamont, la star di Beautiful, e Cesare Bocci, uno degli attori più amati dal pubblico. A stupire, poi, potrebbe essere Nathalie Guetta che, dopo aver indossato per anni i panni di Natalina, la simpatica perpetua di Don Matteo, ha voglia di lanciarsi in una nuova avventura dimostrando di sapere fare anche altro. Uno degli ultimi nomi annunciati, poi, è quello di Cristina Ich, bella come Angelina Jolie e famosa in Romania dove lavora come attrice e modella. In un’intervista rilasciata ai microfoni di GQ, Cristina ha confessato come riesce a conquistare un uomo: “Per sedurre un uomo mi piace trasmettergli la mia immagine, ovvero quella di ragazza pura, leale e onesta. Mi piaccia che un uomo sappia chi sono davvero, non la Cristina che si vede nelle riviste o sulle foto. Un uomo per conquistarmi deve essere sicuro di sé, avere competenze e qualità”.

© Riproduzione Riservata.