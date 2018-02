Biondo, Amici 17/ La gaffe su Edoardo Bennato

Biondo, Amici 17: tutti gli avvenimenti riguardanti il cantante, concorrente della diciassettesima edizione del programma di Maria De Filippi, avvenuti in quest'ultima settimana.

24 febbraio 2018 Fabio Morasca

Biondo, la sua settimana ad Amici 17 (Real Time)

Durante l'ultima settimana di lezioni, andate in onda durante la striscia pomeridiana di Amici trasmessa da Real Time da lunedì a venerdì, Biondo ha deciso di far ascoltare a Giovanni Caccamo, uno dei tutor di questa diciassettesima edizione del programma di Maria De Filippi, reduce dalla partecipazione alla 68esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Eterno, una strofa inedita scritta da lui, ispirata da un finale immaginario, per la canzone Una carezza in un pugno di Adriano Celentano, sulla quale Biondo sta lavorando. Giovanni Caccamo, che ha apprezzato Biondo nella sua esibizione con Il pescatore, ha proceduto con alcuni suggerimenti riguardanti soprattutto l'esecuzione. Durante quest'ultima settimana, Biondo ha avuto un confronto anche con Carlo Di Francesco. Uno degli argomenti trattati dall'allievo e dall'insegnante di canto è sempre stata la cover di Una carezza in un pugno: in questo caso, il cantante ha voluto condividere con Di Francesco le proprie impressioni circa la strofa inedita da lui scritta.

AMICI 17: LA GAFFE DI BIONDO

Biondo, però, ha parlato a Carlo Di Francesco anche della canzone introspettiva chiesta espressamente dall'insegnante. Biondo ci sta lavorando e il titolo che ha scelto per questo pezzo è Niente. Carlo Di Francesco, inoltre, ha deciso di assegnare a Biondo anche un'altra cover: la scelta è ricaduta su L'Isola che non c'è. In questo caso, Biondo ha commesso una gaffe, considerando che il giovane cantante non fosse a conoscenza dell'autore di questa canzone ossia, ovviamente, Edoardo Bennato. Carlo Di Francesco, quindi, ha esortato Biondo a studiare di più per quanto concerne la sua cultura musicale. Biondo è stato protagonista anche del momento in cui Luca ha ascoltato per la prima volta il suo inedito in rotazione radiofonica: i due cantanti si sono abbracciati. Per quanto riguarda, infine, la sfida a squadre che vedremo nello speciale del sabato, Biondo, uno dei due capitano, ha deciso di schierare, oltre a se stesso, anche Emma, Sephora e Daniele. Biondo ha aggiunto che avrebbe voluto schierare Lauren.

