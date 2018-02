CECILIA CAPRIOTTI / Secondo Signoretti potrebbe rientrare in gioco con la Rinaldi e Filippo Nardi (Verissimo)

Cecilia Capriotti sarà ospite di Silvia Toffanin nella puntata di oggi, sabato 24 febbraio, di Verissimo. L'attrice parlerà della sua esperienza all'Isola dei Famosi 2018.

24 febbraio 2018 - agg. 24 febbraio 2018, 10.47 Dario Ghezzi

Cecilia Capriotti

Chiusa la sua esperienza a L’Isola dei Famosi 2018, la sensuale Cecilia Capriotti che nei caldi mari dell’Honduras spesso è stata protagonista di scontri con gli altri naufraghi, racconterà questa sua esperienza a Verissimo. La showgirl che anche in queste settimane da naufraga non ha perso il proprio fascino e bellezza in queste ore è finita sotto i riflettori dopo uno scoop che il direttore del settimanale Nuovo ha lanciato. Infatti secondo Riccardo Signoretti Cecilia Capriotti insieme ad alti due naufraghi usciti anch’essi dall’Isola dei Famosi come Nadia Rinaldi e Filippi Nardi potrebbero tornare in Honduras. Dopo le numerose eliminazioni delle ultime settimane che ha visto abbandonare il programma Chiara Nasti, Francesco Monte, Craig Warwick e Giucas Casella, sembrerebbe che la produzione de L’Isola dei Famosi starebbe valutando questa possibilità di richiamare alcuni ex naufraghi proprio nelle vesti di concorrenti. Queste le parole di Signoretti: “Qualcosa mi dice che Filippo Nardi, eliminato al televoto, potrebbe restare in gioco… clamoroso ritorno sull’isola dei famosi per Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti? Vedremo…”.

IL BILANCIO DOPO L’ISOLA DEI FAMOSI

Cecilia Capriotti è stata, sicuramente, uno dei personaggi più controversi di questa edizione dell’Isola dei Famosi. La showgirl e attrice, infatti, ha mostrato dei lati del suo carattere che nessuno conosceva e si è scontrata più volte con molti degli altri naufraghi. Ad esempio, la donna ha avuto una discussione con Filippo Nardi, che l’ha accusata di non contribuire al fabbisogno del gruppo. Ora che è tornata in Italia dopo l’eliminazione, ha scritto un lungo post su Facebook parlando della sua esperienza: “Grazie di cuore a tutti coloro che mi hanno sostenuto ed aiutato, È stata un’esperienza molto importante a livello personale e lavorativo, sono tornata dalla mia meravigliosa bambina più forte e serena, ho potuto riabbracciare la mia splendida famiglia e baciare l’amore della mia vita. Mai come ora mi sono resa conto di avere una vita meravigliosa e voglio viverla pienamente affinché io possa davvero apprezzare la fortuna che ho avuto”, sono state le sue parole e ha lanciato anche una stoccata verso coloro che, a suo dire, non l’hanno capita. Secondo lei, infatti, durante un’avventura del genere è difficile tirare fuori ciò che si è realmente ma si è augurata di poter essere conosciuta meglio anche dai suoi detrattori.

INCIDENTE A LUCI ROSSE

Cecilia Capriotti, sicuramente, è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi 2018 più affascinante. L’attrice di tanti film e fiction di successo non ha perso la sua naturale bellezza neanche nelle settimane di permanenza in Honduras. Anzi, essere sottoposta alle intemperie di ogni tipo l’ha resa ancora più bella e la donna ha voluto rimarcare il suo fascino anche durante l’ultima puntata trasmessa in prime time, quando è stata accolta in studio da Alessia Marcuzzi. Infatti, la donna si è presentata con un mini abito blu, lasciando intravedere uno spacco vertiginoso. Ovviamente, l’incidente a luci rosse si è subito presentato agli occhi degli oltre 4 milioni di telespettatori. Infatti, la Capriotti ha lasciato intravedere la biancheria intima salutando il pubblico in studio. La stessa scenetta si è ripresentata anche durante la consueta intervista degli “eliminati” con Alessia Marcuzzi. Ebbene, un accavallamento di gambe è stato fatale per la Capriotti e con questa mossa, involontaria o meno, resterà sicuramente nella storia di questa edizione del reality show con protagonisti vip più famosi della tv.

LA VERITÀ DI CECILIA SUL CANNA GATE

Cecilia Capriotti, una volta tornata in Italia dopo la sua esperienza in Honduras, è stata “interrogata” in merito alla storia che sta facendo scalpore da qualche settimana e cioè il “canna-gate” che ha coinvolto Francesco Monte. La Capriotti, infatti, ha voluto dire la sua in merito a quanto dichiarato da Eva Henger sull’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. La Capriotti, infatti, ha ammesso, in quanto fumatrice, di non essersi accorta di nulla, non ha fatto caso alle presunte canne di Francesco Monte. Insomma, tutto tace attorno al vero e proprio colpo di scena di questa edizione. La Capriotti, dal canto suo, durante l’avventura sull’Isola dei Famosi ha avuto altro a cui pensare. La sua mente è stata rivolta alla bambina piccola rimasta in Italia, al suo compagno e al cane Sharon: “È stata una bella esperienza ma l’Isola non mi mancherà”, ha affermato senza problemi l’attrice. La Capriotti, infatti, nel corso delle ultime settimane ha accusato molto la fame durante il gioco e il suo corpo è risultato molto debilitato. Inoltre, sono aumentate a dismisura le tensioni con gli altri naufraghi e, quindi, uscire dal reality non è stato così disdicevole per lei.

© Riproduzione Riservata.