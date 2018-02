CRAIG WARWICK/ “Io ho due angeli, la Cucinotta e suo marito Giulio: dov'è finita la Balivo?" (Verissimo)

Il medium inglese Craig Warwick reduce dall’esperienza a l’Isola dei famosi nel mare dell’Honduras, è ospite quest’oggi a Verissimo per parlare del suo incidente e molto altro.

24 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Craig Warwick a Verissimo

La puntata odierna di Verissimo, condotta su Canale 5 da Silvia Toffanin darà ampio spazio alle vicende de l’Isola dei Famosi grazie alla presenza tra gli ospiti di Craig Warwick. Il noto sensitivo britannico che dice di palare con gli angeli, infatti è rientrato in Italia dopo aver dovuto abbandonare questa edizione 2018 del reality in onda sulla rete ammiraglia di casa Mediaset. Infatti, Warwick è stato vittima di un paio di rovinose cadute che gli sono costate l’inclinazione di alcune costole. Sottoposto ad un attento controllo medico al concorrente britannico è stato caldamente consigliato di far ritorno alla vita reale in quanto bisognoso di un periodo di riposo: “Questa settimana sono caduto due volte e ora i medici mi hanno consigliato di andare a casa perché devo riposare. Mi sono inclinato le costole sbattendo contro la barca”. Vedremo se dal salotto della Toffanin, Warwick saprà dare ulteriori informazioni sul suo attuale stato di salute.

CRAIG WARWICK, IL SUPPORTO DELLA CUCINOTTA

Craig Warwick nelle tante interviste rilasciate prima di partire alla volta dei mari dell’Honduras come concorrente dell’Isola dei famosi, ha parlato dei motivi che lo hanno spinto a partecipare al reality. Nello specifico il sensitivo ha sottolineato come abbia attraversato un paio di anni particolarmente difficili per via dei problemi di salute del suo compagno. Un periodo nel quale ha potuto giovarsi della vicinanza e del supporto dell’attrice italiana Maria Grazia Cucinotta, nei confronti della quale si è sempre espresso con termini molto positivi mentre una piccola frecciatina l’ha riservata a Caterina Balivo: “Io ho due angeli in terra: Maria Grazia Cucinotta e suo marito Giulio. Quando Enzo è stato male loro sono stati gli unici a non abbandonarmi mai. Il resto? Aria. Il mondo dello spettacolo è aria. Maria Grazia invece è sostanza, a lei dico grazie. Caterina Balivo, che è stata la mia talent scout, non l'ho mai più sentita”.

CRAIG WARWICK IL SUPPORTO DEI FANS, IL POST

Craig Warwick, celebre sensitivo britannico che vanta collaborazioni in Italia per diversi programmi televisivi, è stato costretto ad abbandonare l’Isola dei famosi per via di un paio di costole inclinate sbattendo contro la barca. Un dolore lancinante che non gli ha permesso di proseguire nella sua avventura in terra honduregna e che ancora oggi sembra perseguitarlo. Infatti, ha pubblicato sui social network un post in cui ha mostrato il proprio torace ancora fasciato sottolineando come faccia ancora male. Un post che gli ha permesso di raccogliere il supporto di tanti fan che hanno lasciato commenti del genere: “Un abbraccio e un grande augurio di pronta guarigione..”, “Auguri!!! Siamo tutti con te..... Ed è una bella energia”, “Ti auguro di stare bene presto, un abbraccio”, “Peccato che sei uscito era uno dei pochi motivi per cui guardavo l'isola” e “Non ho più voglia di guardare l'isola... Riprenditi..”.

