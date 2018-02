Carmen Ferreri/ Amici 17, lacrime amare per la siciliana: lo scontro con Rudy Zerbi e Carlo di Francesco

Carmen Ferreri continua ad essere presa di mira dai professori di Amici 17. Come se le parole di Paola Turci non bastassero, arriva lo scontro con Rudy Zerbi e Carlo di Francesco.

24 febbraio 2018 Redazione

Carmen Ferreri, Amici 17

Carmen Ferreri torna al centro della nuova puntata di Amici 17 per via di quello che è successo in settimana. La siciliana non trova pace all'interno della scuola e mentre per il pubblico a casa le sue doti sono chiare, per i professori sembra davvero che qualcosa non vada bene. Paola Turci molto spesso ha incontrato la cantante siciliana per spronarla a venire fuori lasciando quel "vecchiume" che si porta dietro da quando è entrata nella scuola. La Turci la trova vecchia nel modo di cantare, nel modo di fare e nel modo di comportarsi visto che continua a dire grazie e scusa per ogni cosa. Le parole dell'insegnante hanno diviso il popolo dei social e lo stesso è successo giovedì pomeriggio quando la nuova puntata in onda su Real Time ha mandato in onda le sue lacrime e le sue paure. La siciliana non ha convinto Rudy Zerbi e Carlo di Francesco con la sua esibizione in diretta ma, soprattutto, con il nuovo singolo che è già disponibile in download.

RUDY ZERBI E CARLO DI FRANCESCO VS CARMEN

I due hanno affrontato la cantante accusandola di aver sbagliato e di aver scelto male e questo spesso nella carriera di un artista è un colpo letale che sicuramente potrebbe rovinare tutto quello che è stato costruito nel corso degli anni. Lo stesso potrebbe succedere a Carmen che potrebbe vedere cadere il suo castello proprio per via di qualche mattone messo male. La siciliana ascolta, cerca di assecondare i professori sperando di farli ricredere con la sua prossima esibizione ma alla fine si scioglie in lacrime e si rintana in sala dove è Filippo a consolarla. Il ballerino le asciuga le lacrime e la invita a pensare che se per lei il brano è quello giusto dovrebbe portare avanti la sua idea contro tutto e tutti. Lei continua a piangere e sembra pronta a fare un passo indietro ma sicuramente nella diretta di oggi pomeriggio potremo davvero capire cosa le succederà e, soprattutto, cosa ne sarà del suo nuovo brano. Davvero sarà pronta a rinunciare o cambierà il suo modo di cantarlo per impressionare i due professori? La sua permanenza all'interno della scuola può essere definita a rischio visto che i due hanno chiarito che lei non farà cambiare idea a loro e Paola Turci, le cose potrebbero davvero cambiare nella scuola.

© Riproduzione Riservata.