Chiara Ferragni, problemi con la gravidanza/ Fedez: "Il pancino di Leo non sta crescendo"

La gravidanza di Chiara Ferragni non procede come dovrebbe: Fedez spiega su Instagram i problemi del feto, chiedendo ai fan tutto il sostegno possibile.

24 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Fedez e Chiara Ferragni (Instagram)

Mancano solo poche settimane al parto di Chiara Ferragni, che si trova già a Los Angeles insieme a Fedez per gli ultimi controlli di rito. La fashion blogger e il suo compagno hanno infatti deciso che il piccolo Leone nascerà negli Stati Uniti e che le ultime fasi della gravidanza saranno seguite dai medici del Cedars - Sinai Hospital della metropoli californiana. Eppure, durante una delle visite di controllo, qualcosa non è andato per il verso giusto. A raccontarlo è lo stesso Fedez in una sua Instragram Story nella quale ha rivelato: "Sono state giornate un po' tese, finalmente adesso va un po' meglio. Purtroppo il pancino di Leo non stava crescendo abbastanza. Adesso Chiara si sta riposando ma va tutto bene. È veramente incredibile come un giorno con l'altro cambi la scala delle priorità della vita e ti faccia capire che forse avevi messo al primo posto cose che erano totalmente inutili. Quindi vi consiglio di godervi i momenti belli, non è facile farlo".

Chiara Ferragni e i problemi della gravidanza: la spiegazione di Fedez

Fedez prosegue la sua Instagram Stories precisando che i problemi della gravidanza non hanno nulla a che vedere con la presunta cattiva alimentanzione di Chiara Ferragni: "La placenta sembrerebbe funzionare un po' peggio, sembra stia invecchiando. Sembrerebbe un decorso fisiologico della placenta che porta il pancino di Leo a non crescere. In questo momento lo sviluppo è indietro di due settimane. C'è chi mi sta scrivendo che è Chiara che non riposa abbastanza e non mangia bene, purtroppo non è così o lo avremmo già risolto". Anche la famosa fashion bloggher è intervenuta su Instagram, dando la sua versione dei fatti, pressoché la stessa di Fedez. Ha quindi chiesto ai fan di sostenerla, dicendosi certa che alla fine tutto andrà per il meglio. E a quanto pare, come da lei stessa ammesso, le visite successive hanno rincuorato i due futuri genitori con la notizia del miglioramento che andavano cercando (clicca qui per leggere il post completo di Chiara).

