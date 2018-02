Corrado Formigli a Tv Talk/ Le elezioni politiche del 4 marzo e la presenza dei politici in televisione

Corrado Formigli, ospite di Tv Talk su Rai3, per discutere del legame tra programmi politici e i temi affrontati dai leader politici durante la campagna elettorale in vista delle elezioni

24 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Corrado Formigli a Tv Talk

Tv Talk, in onda, oggi, sabato 24 febbraio 2018, ospita Corrado Formigli, il padrone di casa di Piazzapulita, in onda, tutti i giovedì, in prima serata, su La7. Ecco l'annuncio ufficiale postato sui social ufficiali della trasmissione di Rai3 condotta da Massimo Bernardini: "Vi sveliamo il primo ospite della prossima puntata di #TvTalk: Corrado Formigli. Cosa vorreste chiedere al giornalista e conduttore di Piazzapulita - LA7? Fate la vostra domanda". Il padrone di casa dell'approfondimento d'informazione della rete di Urbano Cairo commenta anche la strettissima attualità in materia di par condicio in vista delle imminenti elezioni politiche del 4 marzo. I leader delle principali fazioni, a reti unificate, dibattono su temi delicati che interessano particolarmente l'elettorato: si va dalle misure di sicurezza nelle città alle pensioni, dalla riforma del lavoro al fenomeno dell'immigrazione passando per il ruolo del nostro Paese nell'Unione Europea. E' una sfida all'ultimo dibattito pubblico o intervista per convincere gli indecisi o gli astensionisti ad andare a votare per eleggere i propri rappresentanti in Parlamento. La televisione, mai come ora, riveste un ruolo assai fondamentale per veicolare un certo tipo di messaggi, facilmente recepibile dal popolo votante. E chissà che non abbia il potere di spostare consensi e influenzare le scelte degli italiani ad un passo dalle urne.

LA DODICESIMA PUNTATA DI PIAZZAPULITA 2018

Corrado Formigli, nella dodicesima puntata di Piazzapulita, in onda giovedì 22 febbraio 2018, ha ospitato il Ministro degli Interni, Marco Minniti. Tra i tanti temi affrontati, lo scontro su immigrazione e sicurezza, il ritorno della violenza politica, il caso De Luca in Campania, l’Italia degli abusivi al centro della campagna elettorale in vista delle elezioni del 4 marzo 2018. In studio, a dibatterne, la Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Rosy Bindi; il direttore di Radio Capital Vittorio Zucconi; il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti; il giornalista Antonio Caprarica; il professor Roberto Perotti e Stefano Massini. Piazzapulita è un programma prodotto da Magnolia per La7, scritto da Corrado Formigli, Davide Bandiera, Mariano Cirino, Vittorio Zincone, Alessandra Frigo e Gemma Montinaro. Il produttore Magnolia è Arianna Candeloro. Curatore per La7, Francesco Del Gratta. La regia è di Fabio Calvi. È possibile seguire Piazzapulita anche online in diretta streaming all’indirizzo web www.live.la7.it. Su www.piazzapulita.la7.it, invece, sono disponibili i reportage, le inchieste, le repliche e i momenti salienti di tutte le puntate. Piazzapulita, infine, è presente anche su Twitter e Facebook. L’hashtag per commentare e interagire con la puntata è #Piazzapulita.

