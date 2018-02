DANIELE E BRYAN, AMICI 17/ Il confronto dopo la discussione: "Hai la faccia da pagliaccio"

Daniele e Bryan, Amici 17: i due ballerini hanno avuto una discussione in sala relax dopo la polemica scoppiata durante l'ultimo speciale del sabato andato in onda.

24 febbraio 2018 Fabio Morasca

Bryan e Daniele, la discussione ad Amici 17 (Sito ufficiale)

Daniele e Bryan sono stati tra i protagonisti dello speciale del sabato di Amici, il talent show di Canale 5 giunto alla diciassettesima edizione, andata in onda lo scorso 17 febbraio. Parlando con Orion, infatti, Bryan si era lasciato andare ad uno sfogo riguardante proprio Daniele. Stando alle parole di Bryan, infatti, Daniele sarebbe stato avvantaggiato sia per quanto riguarda la prova Shake Remix che la visibilità sui canali ufficiali di Amici sui vari social network. La produzione di Amici, per rispondere subito alle illazioni di Bryan, smentì nettamente le parole del ballerino, fornendo dati ben precisi circa la ripartizione dei post condivisi sui social network. La polemica in questione infastidì non poco anche la conduttrice del programma, Maria De Filippi. Questa polemica generò un'inevitabile discussione anche tra i due diretti interessati, Bryan e Daniele. La discussione ha avuto un seguito anche una volta terminato lo speciale del sabato. I due ballerini, infatti, si sono confrontati anche in sala relax.

BRYAN A DANIELE: "HAI LA FACCIA DA PAGLIACCIO"

Tra i due ballerini, sono volate parole anche grosse. Inizialmente, Daniele e Bryan si sono scambiati accuse reciproche di ipocrisia e falsità. Bryan ha offeso Daniele, dicendogli di avere la "faccia da pagliaccio". Daniele ha replicato a quest'insulto, affermando di essersi comportato da uomo. Bryan, successivamente, ha anche sostenuto che Daniele, nelle sue esibizioni, non si è mai allontanato troppo dal suo stile, di conseguenza, l'ha accusato di non essersi mai messo veramente in gioco. Bryan, visto l'andazzo della discussione, ha deciso di chiudere ogni tipo di rapporto con Daniele. Quest'ultimo, sempre durante l'ultima settimana, ha avuto un confronto anche con Orion, il ballerino che aveva raccolto lo sfogo di Bryan. Daniele ha messo in chiaro un semplice punto: non vuole che si parli di lui quando non è presente alla discussione. Secondo Daniele, anche Orion sarebbe solito a parlare alle spalle degli altri. Daniele, per la cronaca, avendo vinto lo Shake Remix Time, ha avuto diritto a fare una lezione di un’ora extra con la professionista Elena.

