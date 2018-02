Davide Mengacci/ Padre di Rudy Zerbi: ha scoperto di essere suo figlio quando aveva 30 anni

Davide Mengacci è il padre biologico di Rudy Zerbi. Il professore della scuola di Amici ha scoperto questa relazione quando aveva già 30 anni mentre il conduttore lo saepeva da tempo.

Rudy Zerbi non ha mai nascosto di avere tre padri, fin dalla rivelazione shock della sua parentela con Davide Mengacci. Il noto conduttore è infatti il padre biologico, ma per il volto noto di Amici hanno un peso non indifferente anche Giorgio Ciana e Roberto Zerbi. Quest'ultimo infatti gli ha donato il cognome e lo ha adottato dopo aver conosciuto la madre Luciana, all'epoca ancora incinta, mentre Giorgio Ciana è colui che lo ha effettivamente cresciuto. L'albergatore ligure si è sposato in seconde nozze con la madre di Zerbi e da allora gli ha fatto da padre. Per questo lo considera il 'vero' genitore, come ha sottolineato più volte in diverse interviste. Rudy Zerbi parlerà proprio di questo suo particolare rapporto con Ciana e Davide Mengacci all'interno della puntata di Verissimo di oggi, sabato 24 febbraio 2018.

Per il produttore discografico è stato un duro colpo scoprire di essere il figlio del noto presentatore, una notizia che la madre gli ha voluto dare in età adulta. All'epoca, spiega Zerbi, aveva già 30 anni ed era papà. e fino a quel momento gli era stata nascosta quella che giudica un 'pezzetto della mia vita'. Una parte piccola e significativa allo stesso tempo, tanto da imporgli per diverso tempo di tenere le distanze da Mengacci.

I due si sono incontrati di recente al Maurizio Costanzo Show, per la prima volta insieme sullo stesso palco, ma il loro primo incontro è avvenuto molto tempo prima che il produttore avviasse la propria carriera televisiva. Il presentatore infatti aveva scoperto la propria paternità quando Zerbi era bambino, ma visto che credeva fortemente che il padre fosse colui che gli ha dato il cognome, ha preferito non turbare il suo equilibrio. Ed anche in seguito, quando il diretto interessato ha scoperto tutto, hanno preferito di comune accordo non rivelare la verità, per evitare che a soffrirne fosse la carriera televisiva di Rudy.

Davide Mengacci e Rudy Zerbi, un rapporto nato in età adulta

Ad otto anni di distanza dalla rivelazione sulla sua paternità, Davide Mengacci sembra aver trovato un terreno in comune con il figlio Rudy Zerbi. Il noto presentatore Mediaset è stato infatti al centro di un pensiero commovente del produttore, che sul proprio blog ha voluto scrivere parole di affetto verso quel padre conosciuto in età adulta. Il loro rapporto non è stato dei più semplici, ha scritto a tre anni di distanza dalla scoperta della notizia, ma il loro affetto è indiscusso. 'Non ce lo siamo mai detti', scrive, 'ma non è mai troppo tardi'. A raccontare il loro primo incontro è invece lo stesso Mengacci, che alcuni anni fa ha rivelato al Maurizio Costanzo Show di aver sempre saputo di essere il padre di Zerbi.

All'epoca tuttavia il presentatore non aveva voluto sconvolgere la vita di un bambino, convinto che il suo vero padre fosse un altro. Fino a che hanno avuto modo di vedersi nel marzo del 2001 grazie ad una festa ed all'intervento di Mara Carfagna, una delle collaboratrici più strette di Mengacci. In quell'occasione, Zerbi si è diretto senza mezzi termini al presentatore, presentandosi con nome e cognome e specificando di essere il figlio di Luciana Ciana. Una decisione che aveva maturato in tanti anni di riflessioni e che alla fine gli ha permesso di entrare nella vita del presentatore. I due, dalla forte somiglianza fisica, hanno inoltre tanti punti in comune, come le passioni e i modi di fare. Lo stesso Mengacci infatti ha sottolineato di rivedere in Rudy una parte di se stesso

