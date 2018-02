EMILY RATAJKOWSKI E SEBASTIAN BEAR-MCCLARD SONO SPOSATI / Matrimonio a sorpresa a New York tra pochi intimi

Emily Ratajkowski e Sebastian Bear-McClard si sono sposati in una cerimonia intima a New York. La modella e il produttore si frequentano da pochi mesi.

24 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Emily Ratajkowski si è sposata? La notizia è di quelle che sorprendono, soprattutto considerando che fino a pochi mesi fa la top model appariva felicemente fidanzata con Jeff Madid, con il quale è stata insieme per circa quattro anni. Ma il nome del fortunato sposo è un altro ovvero il non certo famosissimo Sebastian Bear - McClard con il quale la Ratajkowski è stata protagonista di un vero colpo di fulmine. La coppia è stata vista insieme per la prima volta a San Valentino, mentre era intenta a cenare in un noto locale di Los Angeles al lume di candela. Da allora, hanno fatto perdere le tracce di sè almeno fino a quando la modella ha pubblicato alcuni scatti inequivocabili nel suo profilo Instagram. In esso lei e il compagno appaiono con due fedi al dito e il commento toglie anche gli ultimi dubbi dei più scettici: "Mi sono sposata oggi" con tanto di hashtag relativo alla località prescelta per il fatidico sì ovvero New York.

Emily Ratajkowski e Sebastian Bear-McClard sposi a New York

Molti appassionati di moda avevano notato l'assenza della top model Emily Ratajkowski alla Milano Fashion Week 2018. Il motivo è stato chiarito proprio dalla diretta interessata che ha spiegato di essere convolata a giuste nozze con Sebastian Bear-McClard. La cerimonia si è tenuta il 23 febbraio in un tribunale di Milano, davanti a pochi fortunatissimi amici e parenti. La foto pubblicata dalla sposa la mostra in un abito decisamente lontano dalla tradizione: niente vestito bianco per lei, quanto piuttosto un semplice completo con giacca e pantalone color senape e un copricapo nero. Niente spese folli per il look, che è costato poco più di 100 euro ed è stato acquisato in un negozio Zara. Ma chi è il fortunato sposo? Sebbene Sebastian Bear-McClard non sia tra i volti più noti di Hollywood, ha comunque alle sue spalle un passato da produttore cinematografico. Ha prodotto, infatti, il film Good Time con Robert Pattinson, che al Festival di Cannaes ha ottenuto ottime recenzioni dalla critica.

