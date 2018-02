Elenoire Casalegno e Marcello Corso/ Dopo la separazione da Sebastiano Lombardi, un amore riservato

Elenoire Casalegno e Marcello Corso, un amore riservato e protetto per la showgirl dopo la fine del suo matrimonio con Sebastiano Lombardi, direttore di Rete 4.

24 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Elenoire Casalegno

Elenoire Casalegno e Marcello Corso sono ancora innamorati? Secondo le ultime notizie sì. Dopo la fine del suo matrimonio con Sebastiano Lombardi, la Casalegno ha ritrovato l’amore accanto all’imprenditore, titolare di un locale a Formentera. Elenoire Casalegno e Marcello Corso sono stati beccati insieme la scorsa estate durante una vacanza alle Baleari. Dopo le prime foto insieme, però, i due innamorati sono tornati ad essere molto riservati. Nessuna foto ufficiale della coppia e nessun selfie sui social dove, Elenoire, è comunque molto attiva. Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip e aver annunciato la fine del suo matrimonio, Elenoire Casalegno ha scelto di proteggere la sua nuova relazione che vive nella propria intimità, lontana da paparazzi e giornalisti. E’ un amore riservato, dunque, quello tra il 37enne e la 41enne che, su Instagram, si mostra sempre più bella e in perfetta forma.

LA SEPARAZIONE DA SEBASTIANO LOMBARDI

Marcello Corso è arrivato nella vita di Elenoire Casalegno dopo un periodo di grande sofferenza causata dal fallimento del matrimonio con Sebastiano Lombardi. “Ci sono stati momenti di sofferenza, di dolore. Questo è un periodo in cui sto metabolizzando, diciamo che il peggio è passato. La notizia è emersa oggi, ma in realtà era da tanto tempo che le cose tra me e Sebastiano non andavano. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che non poteva più andare”, dichiarava lo scorso maggio la Casalegno ai microfoni di Verissimo. Superato il momento difficile, Elenoire è tornata a sorridere grazie alla figlia Swami, il grande amore della sua vita, e all’incontro con l’imprenditore.

© Riproduzione Riservata.