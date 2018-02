FESTIVAL DI BERLINO 2018/ Orso d'oro ad Adina Pintilie, ha vinto "Touch me not": tutti gli altri premi

Festival di Berlino 2018: l'Orso d'Oro come miglior film va a Touch me not di Adina Pintilie. Nessun premio per l'Italia, in concorso con Valeria Golino. Tutti i premi

L'Orso d'Oro 2018 ad Adina Pintilie

Va al film Touch me not di Adina Pintilie l'Orso d'oro 2018, il premio più importante del Festival di Berlino, giunto alla sua 68esima edizione. A trionfare è dunque un viaggio a metà tra fiction e documentario sull'intimità e la sessualità firmato da una regista rumena, insignita anche del premio come migliore opera prima in concorso. L'Orso d'argento per la migliore regia è stato assegnato invece a Wes Anderson per il film L’isola dei cani. A ritirare il premio in questo caso è stato Bill Murray, tra i doppiatori del film d'animazione, che come riportato da La Stampa, una volta salito sul palco si è prodotto in una battuta niente male:"Sono arrivato con i cani e riparto con un orso". Fra gli altri premi, l'Orso d’argento Gran Premio della Giuria è andato invece a Malgorzata Szumowska per Mug.

L'ITALIA E GLI ALTRI PREMI

Nessuna soddisfazione per l'Italia al Festival di Berlino 2018. Eppure il mondo del cinema nostrano nutriva ambizioni importanti con il film sull'amore al femminile Figlia mia di Laura Bispuri, interpretato da Valeria Golino e Alba Rohrwacher. Ma continuiamo a passare in rassegna gli altri premi: l'Orso d’argento per il miglior attore è andato a Anthony Bajon per il film La priere, mentre quello Alfred Bauer è andato a Marcelo Martinessi per Las Herederas. L'orso d'argento per la miglior sceneggiatura è andato a Manuel Alcalá e Alonso Ruizpalacios per Museo. L'orso d'argento per il miglior contributo artistico a Elena Okopnaya per Dovlatov. Concludiamo l'elenco degli ambiti riconoscimenti assegnati dal Festival di Berlino 2018 con il miglior documentario assegnato all'austriaco "Waldheims Walzer", di Ruth Beckermann e il miglior cortometraggio a "The Men Behind the Wall", regia di Ines Moldavsky (Israele).

© Riproduzione Riservata.