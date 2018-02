FRANCESCO TOTTI, C'E' POSTA PER TE/ “Cosa è cambiato? Tutto. Ero come una macchina, ora è una nuova vita”

Francesco Totti in una intervista al Daily Mirror, ha enfatizzato lo straordinario stato di forma dell’ex compagno di squadra Salah definendolo tra i migliori al mondo.

24 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Francesco Totti a C’è posta per te

L’ex numero 10 della Roma Francesco Totti nonché attuale dirigente giallorosso, sarà ospite questa sera a C’è posta per te, programma condotto sulle frequenze di Canale 5 da Maria De Filippi. Dunque anche Totti farà il proprio ingresso nello studio televisivo di casa Mediaset dopo che è già toccato, qualche settimana fa alla propria moglie Ilary Blasi. Tra l’altro per Francesco Totti questa è praticamente la prima apparizione televisiva dopo il suo addio al calcio giocato. Un addio arrivato alla fine di una stagione molto difficile che lo ha visto giocare molto poco ma che tuttavia ha ancora una volta confermato il grande amore di Totti per la maglia della Roma. Infatti, in una intervista concessa a Il Corriere della Sera, Totti ha confessato di aver rifiutato contratti milionari pur di non tradire la sua squadra del cuore anche a fine carriera: “Ho ricevuto proposte per andare negli Emirati o negli Stati Uniti. Mi avrebbero ricoperto di soldi, ma avrei rovinato 25 anni d’amore. Poteva essere un’esperienza, non ero ben visto dall’allenatore in quel contesto. Però anche questa volta ho scelto la Roma”.

FRANCESCO TOTTI, UN RIMPIANTO DI NOME SALAH

Francesco Totti in una recente intervista rilasciata al Daily Mirror, noto tabloid inglese, ha parlato dello stato di forma dell’ex compagno Salah, attualmente in forza al Liverpool. Totti ha speso parole importanti per Salah etichettandolo come uno dei migliori al mondo in questo momento: “Per il livello con cui sta giocando al momento, penso che Salah sia uno dei calciatori migliori al mondo e può ancora fare meglio. Lo conosco bene, è un caro amico e vuole continuamente migliorarsi come giocatore. Fa tutto nel verso giusto: si allena duramente, lavora duro, ascolta gli allenatori: ecco il motivo per cui è così bravo al momento. È uno di quei giocatori che possono fare la differenza nelle partite importanti. Ecco perché il Liverpool non può essere escluso dalla vittoria finale della Champions League. Ci sono molte squadre competitive, ma quando hai in rosa un calciatore del genere inizia a credere che tutto sia possibile”.

LE DIFFICOLTÀ DOPO L’ADDIO AL CALCIO GIOCATO

Francesco Totti nel maggio 2017 ha dato il suo addio ufficiale al calcio giocato. Un addio che ha fatto piangere non solo milioni di romanisti ma tutti gli appassionati di calcio. L’addio non è stato facile nemmeno per il diretto interessato che in una intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, ha rimarcato come i primi mesi siano stati particolarmente difficili: “Cosa è cambiato? Tutto. La vita, la testa, il fisico. Ero abituato a fare sempre le stesse cose: sveglia presto, colazione, allenamento. Come una macchina. Adesso devo programmare la giornata. L’impatto non è stato semplice. Ho chiesto alla società se potevo ricaricare le batterie per un po’. Avevo voglia di dare un taglio, liberare la testa, godermi i miei figli. Me lo hanno concesso e li ringrazio, così ho potuto cominciare con il piede giusto il nuovo percorso. Sono rimasto nel calcio, che per me è la vita. È tutto”.

© Riproduzione Riservata.