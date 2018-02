Francesco Monte/ Canna-gate, Eva Henger: "So chi chiamare e cosa far vedere" (Isola dei Famosi 2018)

Francesco Monte e il caso canna-gate all'Isola dei Famosi 2018. Eva Henger pronta alla battaglia legale: "So come difendermi, chi chiamare e cosa far vedere se dovesse servire"

24 febbraio 2018 Anna Montesano

Francesco Monte e Eva Henger

Il botta e risposta tra Striscia La Notizia e Alessia Marcuzzi con la produzione dell'Isola dei Famosi per il canna-gate sembra destinato a continuare ancora per un bel po'. In tutto questo, Francesco Monte continua ad essere il protagonista "fantasma" di una vicenda che da settimane tiene botta nella tv italiana. Se il protagonista del canna-gate si è defilato dal piccolo schermo, in attesa di risolvere la delicata vicenda in tribunale, Eva Henger continua per la sua strada coadiuvata da Striscia La Notizia. E, dopo la testimonianza "inconsapevole" di Chiara Nasti, l'ex pornoattrice e suo marito si dicono pronti ad intraprendere questa battaglia legale. "Non ho paura della verità e di un tribunale che dovrebbe essere il luogo adatto a celebrarla. - dichiara Eva intervistata dal settimanale Vero - So come difendermi, chi chiamare e cosa far vedere se dovesse servire".

LA FRECCIATINA DEL MARITO DI EVA HENGER

Il marito Massimiliano Caroletti, in questo senso, aggiunge: "Dimostreremo insieme come sono andate le cose e, nel caso, non è detto che non saremo noi a portare altri in tribunale. Monte compreso. La calunnia non è un reato a uso esclusivo di qualcuno". Massimiliano Caroletti sapeva, dal momento in cui Eva ha fatto la sua denuncia, che sarebbe accaduto tutto questo. Non manca infatti una frecciatina, neppure troppo velata, alla produzione dell'Isola dei Famosi: "Non è un momento difficile ma antipatico. - ammette a Vero - E potrebbe diventare serio. Per molti aspetti già lo è, se una certa parte di sistema tende a scusare chiunque 'a prescindere'. - così fa notare - Guardate i dati d'ascolto e capirete quanto convenga non chiudere subito questa storia con una stretta di mano". E sull'intervento di Antonio Ricci, è sempre Caroletti a dichiarare: "Striscia La notizia non parla mai a vanvera. Ricci e il suo staff in genere parlano a ragion veduta e cercano poi di dimostrare ciò che dicono".

