GIORGIA, C'È POSTA PER TE/ "Ho vissuto momenti in cui credevo di non farcela, la maternità ha cambiato tutto"

Giorgia protagonista a C’è posta per te. Per lei il ruolo di ospite sorpresa. Il suo primo singolo con Marco Mengoni Come Neve certificato disco di platino.

24 febbraio 2018

Giorgia a C’è posta per te

Giorgia, una delle voci più belle del panorama italiano, è ospite speciale stasera a C'è Posta per Te, condotto da Maria de Filippi. Giorgia non ha solo una grande voce, infatti, ma è anche persona di grande sensibilità e quindi ci si aspetta di vivere momenti di grande commozione questa sera in cui porterà sicuramente gioia e consolazione a qualcuna delle persone che hanno ricevuto la famosa busta di Maria de Filippi. La cantante, che si è avvicinata al mondo della musica da piccolissima grazie al padre musicista, con la sua voce soul e il suo timbro chiaro e inconfondibile è salita sul palco dell’Ariston la prima volta nel 1994 nella sezione giovani per poi ritornarvi l’anno successivo come Big vincendo la kermesse canora con il brano Come Saprei. La sua è una carriera più che ventennale che è stata costellata da una serie di successi ma anche importanti collaborazioni con artisti del calibro di Luciano Pavarotti, Ray Charles e Tiziano Ferro. Ultima è la sua collaborazione con Marco Mengoni. Infatti pochi gironi fa ed esattamente il 19 febbraio è uscito il suo ultimo album dal vivo, Oronero live, che contiene il meglio del suo scorso tour e anticipa il prossimo tour di Giorgia che partirà a marzo e che la porterà nei palasport italiani. Nell’album sono presenti due inediti, il brano Chiamami Tu e il singolo Come Neve, frutto di una collaborazione proprio con Margo Mengoni. Ebbene proprio questo brano è stato certificato dalla FIMI disco di Platino!. Giorgia e Marco Mengoni hanno tagliato quindi un importate traguardo insieme, confermandosi due punte di diamante della canzone italiana.

GIORGIA: “LA VITA È MAGICA, VITA E CIELO SONO ENERGIE SUPERIORI”

Nonostante questo grande successo, Giorgia proprio in occasione della pubblicazione del suo nuovo album ha affrontato un argomento alquanto personale e delicato, raccontando ai suoi fan le enormi difficoltà incontrate nella vita, attimi senza speranza nei quali avrebbe preferito lasciarsi andare. Queste le sue parole: “Ho avuto momenti in cui volevo lasciarmi andare, in cui non speravo di farcela. Da quando sono mamma ho ritrovato l’entusiasmo perduto. La vita è magica, la vita e il cielo, sono energie superiori. Ti senti dare quasi dei calci nel sedere e una voce che ti dice “devi vivere”, perché sei qua, devi farlo. Poi ci trasformeremo e vivremo altrove. Per rinascere devi morire, quindi c’è sempre una sofferenza nel cambiamento o nel rialzarsi ma quella sofferenza è preziosa perché ti dà la linfa. Credere nella luce delle idee, è un credere nella capacità dell’umanità di essere buona, di essere sana e di essere salva. Forse questo è un tempo in cui ci vuole molta forza e molto coraggio per avere fiducia nell’altro, però la fiducia come la fede sono esercizi che si fanno nei momenti difficili. È anche un grande atto di volontà”.

